Érdekességek a párizsi olimpiáról A párizsi ötkarikás játékok nyitóünnepségét az olimpiatörténetben szokatlan módon nem egy stadionba, hanem városi helyszínekre tervezték, a Párizs legyen az emberek olimpiája (nyitott játékok) gondolat jegyében. A nemzetek sportolói 80 hajóban, 6 kilométer hosszú útvonalon, Párizs ikonikus nevezetességei között vonulnak fel a Szajnán, a protokolláris eseményeket a ministadionná alakított Trocadéro kertbe tervezték. Az ingyenes eseményre több mint 300 ezer nézőt várnak. Ha a biztonság úgy kívánja, a Nemzeti Stadion (Stade de France) lesz a helyszín. A biztonság megőrzésében az Europol és 40 ország nyújt rendőri segítséget, a versenyek lebonyolításában 45 ezer önkéntes működik közre. Az Eiffel-torony fényshow-ját adják elő a 2024-es párizsi olimpia nyitóünnepségének próbáin

Fotó: Mustafa Ciftci / Forrás: AFP A párizsi olimpián 206 ország 10 714 sportolója vesz részt, semleges színekben 15 orosz és 16 fehérorosz sportoló versenyez. Az Ukrajnában zajló katonai invázió miatt Oroszország és Fehéroroszország a csapatsportágakban nem delegálhatott olimpikonokat, a két ország versenyzői az egyéni sportágakban is csak semlegesként indulhatnak, közülük is csak azok, akik az Ukrajna elleni háborút aktívan nem támogatták. A párizsi olimpikonok 32 sportág 329 versenyszámában mérik össze tudásukat, 157 férfi, 151 női, illetve 21 vegyes csapatnál osztanak érmet. Magyarország 180 fős sportolói küldöttsége 106 versenyszámban indul. A 28 hagyományos olimpiai sportág mellett a tokiói olimpián bemutatkozó sportmászás, gördeszkázás és hullámlovaglás is helyet kap a programban, illetve debütál a táncsportág első olimpiai versenyszáma, a breaktánc. Az olimpia emblémáját 2019-ben mutatták be. Az ötkarikás játékok történetében először az olimpia és paralimpia közös logót kapott. Az aranyszínű kör az olimpiai medált, a láng alak az olimpiai lángot, az általuk alkotott női fej Marianne-t, a Francia Köztársaságot megtestesítő ikonikus nőalakot jeleníti meg. A játékok kabalái, a Frígek egy ruhadarabot formáznak meg

Fotó: Artur Widak / Forrás: AFP A játékok kabalái, a Frígek, a kabalatörténetben először nem emberi alakot vagy állatfigurát formáznak, hanem egy ruhadarabot, a szabadságot jelképező, tradicionális füles frígiai sapkát keltik életre. A vidám frígek a francia trikolór színeiben pompáznak, mellükön az olimpia aranylogóját viselik, egyikük futóprotézist visel, ezzel közvetlenül utal az általa képviselt parasportolókra. Az olimpia rendezési költségét 9 milliárd euróra becsülik, kisebb része állami pénz, nagyobb részét szponzorok, különböző magáncégek állják. A látványosnak ígérkező záróceremóniát a 80 698 férőhelyes Nemzeti Stadionban tartják, és a 2028-as Los Angeles-i olimpia kulturális bemutatójával zárják. A párizsi sportesemények augusztus 28-án a paralimpiai játékokkal folytatódnak.