Most, hogy eltelt egy kis idő a történtek óta, úgy érzem, amennyire lehet, sikerült tudomásul vennem, hogy ez valamiért nem az az olimpia, amin ott kell lennem. Nagyon közel álltam a kijutáshoz, többször is, de sajnos ez az álom még várat magára. Büszke vagyok arra, amit ebben a fél évben elértem, úgy érzem, megérdemelten lehetnék most ott. A mai nappal elutazott a magyar delegáció, így egy időszak lezárult