Mihók Attila és Cseh Sándor együttese a negyedik negyedben kétgólos hátrányból mentette büntetőkre az összecsapást. A párbaj során Magyari Alda két lövést is hárított, a magyarok pedig nem hibáztak.

Talán az egész olimpia alatt nem volt ilyen szellős a Paris La Défense Aréna, de így is több mint tízezer néző foglalt helyet a lelátón.

Az olaszok fórból szereztek vezetést, Keszthelyi ötméteresből egyenlített, majd a rivális centergóljára Garda távoli lövéssel válaszolt. Egy jó blokk után már a vezetésért támadhatott a magyar csapat, Rybanska pedig fórból talált be. A rivális újabb centergólt szerzett, a túloldalon a magyarok ötösből válaszolhattak volna, de Keszthelyi pattintott lövése kijött a felső lécről (3-3).

A második negyedben a kiállításából visszaúszó Faragó kezdte meg a gólgyártást, majd Gurisatti nem túl jó lövése is utat talált az olasz kapus keze alatt a hálóba. Bianconi próbálkozását Magyari már csak a képzeletbeli gólvonalon túlról tudta kihúzni, de fórból Mahieu gyorsan visszaállította a különbséget. Mindkét csapat gyorsan kihasználta a következő emberelőnyét, a magyar lehetőséget Gurisatti értékesítette. Az olaszok egy szépen végigjátszott akció végén közelről mattolták Magyarit, majd gyakorlatilag a másik oldalról is eljátszották ugyanezt a figurát. A nagyszünetre végül így is a magyarok vonulhattak előnnyel, mert Vályi hat másodperccel a dudaszó előtt lőtte be a fórt (8-7).

A fordulást követően egy olasz ötméteresre Neszmély kapta meg a lehetőséget a magyar kapuban, de centikkel lemaradt Siliva Avegno lövéséről. Támadásban hosszú percekre elakadtak a csapatok, mindkét oldalon gyengék voltak a lövések, pontatlanok az emberelőnyös figurák. Már csak másfél perc volt hátra a negyedből, amikor az olaszok elmozdultak a holtpontról, és megszerezték a vezetést, a magyarok még időkérés után sem tudták értékesíteni az előnyt (8-9).

A női válogatott utolsó olimpiai negyedének közel a fele pergett le gól nélkül, amikor az olaszok belőttek egy fórt, aminek köszönhetően kettővel elléptek. A magyarok újabb létszámfölényes szituációt rontottak, ekkor már 12 perce tartott a góltalanság, amit aztán Keszthelyi egy gyönyörű szabaddobással zárt le. A túloldalon az olaszok nyolcasa is villant, Roberta Bianconi akcióból talált be. Mihók Attila az újabb fór előtt időt kért, Gurisatti pedig gyorsan befejezte az akciót szűk másfél perccel a vége előtt. A játékvezetők kontrát ítéltek, és még emberelőnybe is kerültek a magyarok, Garda pedig kapásból egyenlített. Az olaszok 25 másodperccel a vége előtt ugyancsak megkapták a lehetőséget a bíróktól, az időkérés után szépen körbe járatták a labda, de Magyari védése lezárta a rendes játékidőt (11-11).