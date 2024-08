A szombati program első találkozóját megelőző este a magyar szakmai stáb két helyen is változtatott a kereten: a kapus Janurik Kinga helyére Szemerey Zsófia került, míg az irányító Debreczeni-Klivinyi Kingát a balátlövő Kácsor Gréta váltotta. Ezt megelőzően 47 alkalommal találkozott a két együttes, hat holland siker mellett 41 magyar győzelem született. A hollandok kispadján a svéd Per Johansson ül, aki a Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC vezetőedzője.

Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya (j)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A korai kezdés kissé meglátszott a csapatokon, mindkét oldalon sok volt a technikai hiba, az eladott labda, a rossz lövés. Fej fej mellett haladtak a csapatok (5-5) - főként a szélsőjáték és a beálló-kapcsolat működött magyar oldalon -, amikor emberelőnybe került a magyar válogatott, de nem sikerült előnyt szereznie a két perc alatt.

A hollandok ezután pillanatok alatt elléptek, Golovin pedig időt kért és Böde-Bíró helyett Szemerey állt a kapuba, a játék képe azonban nem változott (8-12). Aztán a hollandok mégis gyorsan leadták biztos vezetésüket, két rossz passzt két ziccerrel büntettek a magyarok (12-13), Johansson pedig azonnal időt kért. Győri-Lukácsot küldték ki két percre a Bonaventura-ikrek, a különbség pedig visszaállt (14-18). Böde-Bíró visszatért a kapuba, és legfőképpen az ő védéseinek köszönhetően a rivális csak hárommal vezetett a szünetben.

Füzi-Tóvizi Petra (lent), valamint a holland Tamara Haggerty (b) és Bo van Wetering (j)

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A fordulást követően az első öt percben nem szerzett gólt a magyar csapat, Győri-Lukács két ziccert is elrontott, Kljuber büntetőből törte meg a rossz sorozatot. Mindeközben a hollandok is csúnyán beragadtak, a kapusok szinte mindent fogtak, a második játékrész egyharmadában mindössze négy gól született (18-21). Pásztor kiállítása után Böde-Bíró hetest védett, az emberhátrány alatt pedig szinte végig a magyarok támadtak, ráadásul egy hollandnak is ki kellett ülnie "pihenni". Kapus nélkül támadtak magyarok, de Klujber eladta a labdát és kapott gól lett belőle.