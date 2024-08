Zsinórban két kihagyott amerikai fórral indult a második negyed, előbb Magyari volt a végállomás, majd egy rossz passz miatt maradt gól nélkül a rivális. A tengerentúliak futószalagon harcolták ki az emberelőnyöket, és a sokadik alkalmat kihasználva egyenlítettek. Hosszú idő után a magyarok is kaptak egy fórt, Gurisatti középről leadott lövését azonban Johnson fogta. Védekezésben az első figyelmetlenséget rögtön kihasználta az ellenfél, és először a meccsen megszerezte a vezetést. A nagyszünet előtt közvetlenül még Magyarinak kellett nagyot védenie (2-3).

A fórokkal a magyarok is hadilábon álltak, a negyedik lehetőség is kimaradt, de egy kontra után Keszthelyi indulhatott meg egyedül és a kapitány nem hibázott. Leimeter gyönyörű blokkja után újabb amerikai előny maradt ki, a kettős fórt viszont már nem sikerült kivédekezni. Az ötödik magyar előny aztán már sikerrel járt, Faragó kapufás lövésével szemben már az amerikai sztárkapus is tehetetlennek bizonyult (4-4).

A záró negyedből több mint két perc pörgött le, amikor az amerikaiak emberelőnybe kerültek, Adam Krikorian pedig időt kért. A megbeszélést követően Magyari kétszer is védett, az eredmény nem változott. A magyar háló ugyan megrezdült, de a játékvezetők már belefújtak a lövésbe, és gól helyett emberelőnyt adtak, amit viszont újra kihagytak az amerikaiak. Vályi ezzel kipontozódott, Mihók Attila pedig időt kért, hogy rendezze a sorokat. Az amerikaiak a második kettős előnyükkel támadhattak a vezetésért, Rachel Fattal pedig közelről betalált.

A hajrában elöl Rybanska harcolt ki ítéletet, Garda lövése azonban a vízről fölé pattant, ekkor már csak két perc volt hátra. A játékvezető egy perccel a vége előtt Cseh Sándort kiállította.

A magyarok 49 másodperccel a dudaszó előtt vélhetően utolsó támadásukra készültek, Mihók Attila időt kért, Magyari is felúszott, de Faragó lövése fölé szállt, ezzel pedig eldőlt a mérkőzés.