Így látták a választást a baranyai városok győztes polgármesterei

Az alábbi cikkben összegyűjtöttük a baranyai városok leendő vezetőinek vasárnap esti nyilatkozatait.

Péterffy Attila Pécs új polgármestere videón értékelt:

Polics József, Komló polgármestere:

– Rendkívül szoros eredmény született, a szavazatok újraszámlálására bizonyosan sor kerül. Eddig is megtettem mindent a város fejlődése érdekében, és ez a jövőben sem lesz másként. Az eddigi adatok alapján az látható, hogy az ellenzék lesz többségben a képviselő-testületben – ez a választói döntés született, ezzel kell együtt dolgozni. Bízom benne, hogy mindez nem megtorpanáshoz vezet, hanem a város érdekeit szem előtt tartva tudunk tovább haladni – nyilatkozta lapunknak Komló újra megválasztott polgármestere, Polics József.

Vass Péter, Szigetvár polgármestere:

– Azt gondolom, az jelent valamit, hogy a szavazatok mintegy 65 százalékával engem tiszteltek meg a szigetváriak. A nyolc körzetből hetet elhoztunk egyéniben, ez szintén nagy szó. A Szigetvárért Tisztességgel Egyesületben mindenféle párthoz és civil szervezethez tartozó embert tömörítettem, ez a helyieknek tetszett – mint azt az eredmények is mutatják – fogalmazott a polgármester. Abban bízom, hogy ez a város Zrínyi Miklós nevéhez hűen olyan helyre kerülhet fel, ahol 100 év múlva is büszkén emlegetik majd a várvédők történetét.

Hozzátette: – Továbbra is Szigetvárért dolgozom, azt a munkát amit öt évvel ezelőtt elkezdtem, folytathatom. Engem ez tölt el óriási büszkeséggel.

Riegl Gábor, Siklós új polgármestere:

Riegl Gábor (Fidesz, KDNP) Siklós új polgármestere úgy értékelte nagyarányú győzelmét, hogy a siklósiak láthatóan a változásban látják a jövőt. Mert ők szakmai alapokon közelítették meg az embereket, végigjárva a város minden szegmensét a sporttól a civil életen át az egészségügyig, oktatásig.

– A programunk legfőbb eleme a munkahelyteremtés egyfajta technológiai parkkal, és turizmusfejlesztéssel, melyben fontos szerepe van a várnak, a fürdőnek és a máriagyűdi kegyhelynek, valamint a szőlőhegyet is szeretnénk bekapcsolni a turisztikai vérkeringésbe. Emellett az otthonteremtésben, a fiatalok megtartásában is határozott elképzeléseink vannak.

Zádori János, Pécsvárad polgármestere:

– Óriási dolog, hogy ilyen sokan támogattak és ilyen nagy arányú volt a győzelem. Az arányok a legitimitást jelentik, ezért ez egy nagyobb felhatalmazást jelent. Úgy érzem, élvezem a település bizalmát, és ezt nagyon szépen köszönöm. Megpróbálok mindent megtenni, hogy megfeleljek az elvárásaiknak, és természetesen a kampány alatt a fórumokon kapott kritikákat rögzítettem és megpróbálok korrigálni ott, ahol lehet – nyilatkozta lapunknak az ismétlő városvezető.

Koltai Péter, Szentlőrinc polgármestere:

A régi-új városvezető így fogalmazott: – Az elmúlt öt év munkáját értékelték most a szentlőrinciek. Ebben az ő munkájuk is benne volt. Továbbra is szeretnék/szeretnénk ha a településünkön nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznánk. Minden döntésünkkel a szentlőrinciek többségének az érdekeit képviseljük.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere:

Harkányban Baksai Endre Tamást újabb öt évre a város vezetőjének választották, háromszor annyi szavazatot kapott, mint a második jelölt.

Ő erről így nyilatkozott: – A választások visszaigazolták, az emberek elismerik és támogatják, hogy jó úton járunk. Az elmúlt öt év elvei mentén haladunk tovább. A család, a munka, a fiatalok, az idősek a létezésünk fő pillérei. Hogy a programunk működjön, ahhoz bevételek kellenek, s ennek forrását a fürdő fejlesztésében látjuk.

Hárs József, Bóly polgármestere:

– A mostani választáson a részvétel kicsivel magasabb volt, mint öt évvel ezelőtt – örülök annak, hogy valamivel többen nyilvánítottak ezúttal véleményt. A képviselő-testület hat tagjából öten újra indultak – mind az öten bekerültek az új testületbe. Ami irányadó eredménynek számít, hiszen azt mutatja, hogy a városvezetés munkájával elégedettek a bólyiak – fogalmazott lapunknak Hárs József.

Jusztinger János, Sásd polgármestere:

– Magas részvétel mellett komoly felhatalmazást kaptam a sásdi polgároktól. Hatalmas felelősség ez a nagyarányú győzelem, a sásdiak egyértelműen jelezték a választásukkal, hogy változást szeretnének közös jövőnket illetően. Köszönöm a választók bizalmát, készen állok a feladatra, amelynek nem lehet más célja, mint hogy városunk járás- és térségközponti rangjához méltó fejlődési pályára kerüljön a következő ciklusban – nyilatkozta lapunknak Jusztinger János.

Nagy Attila, Sellye polgármestere:

Sellyén ismét Nagy Attilát választották városvezetővé, aki így nyilatkozott lapunknak: – Köszönöm szépen a sellyei emberek támogatását, a magas számú részvételt. Rengeteg olyan megkezdett feladat van, amit a továbbiakban is végig kell vinnünk – fogalmazott.

Mayer István, Villány polgármestere:

Villányban Mayer István független jelöltet választották meg polgármesternek. Aki nagy kihívásnak tekinti a megbízatását. Úgy véli, mostantól Villány is rátérhet arra az útra, amelyen már nagyon sok település elindult: vállalkozás szemléletű településirányítás kezdődhet. Így pedig sokkal nagyobb hatékonysággal kiaknázható lesz az a potenciál, ami a városban rejlik, s eddig csak egy részét sikerült kihasználni.

Kozármislenyben Biró Károly nyert, aki a Facebookon annyit üzent, hogy köszöni a Zöld Város programba fektetett bizalmat. Mohácson Szekó József halála után egyedüli polgármester-jelöltként Csorbai Ferencre (MSZP) lehetett szavazni, rá 1867 voks érkezett. Mágocson Bogyayné Gál Tünde nyert.