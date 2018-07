2008-ig terroristák között szerepelt Nelson Mandela az FBI-nál

Meglepő dolgok derültek ki az amerikai hírszerzés most közzétett dokumentumaiból.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Nyilvánosságra hozták az amerikai hírszerzés Nelson Mandelával kapcsolatos dokumentumait, amelyekből kiderül, hogy Washington az után is folytatta Mandela megfigyelését, hogy a dél-afrikai apartheid rendszer elleni küzdelem hőse kikerült a börtönből. A washingtoni székhelyű Property of the People nevű szervezet Mandela születésének 100. évfordulója alkalmából tette közzé a több ezer oldalnyi anyagot, amelyhez évekig tartó jogi csatározás során sikerült hozzájutnia.

A szervezet vezetője, Ryan Shapiro szerint a szerdán közzétett iratokból kiderül, hogy

az FBI ugyanolyan agresszíven nyomozott az amerikai és dél-afrikai apartheidellenes mozgalmak után az Amerikát annak idején magával ragadó kommunistaellenes hisztéria keretében, ahogy azt az 1950-es és 1960-as években Martin Luther King Jr. és az afroamerikai polgárjogi mozgalom ellen tette.

A dokumentumok tanúsága szerint ráadásul az FBI az után sem hagyott fel Mandela és az apartheidellenes mozgalom megfigyelésével, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi szankciókat vezetett be a Dél-afrikai Köztársasággal szemben, Mandela kikerült a börtönből és leomlott a berlini fal.

A 2013-ban elhunyt Mandela 2008-ig rajta volt a hivatalos amerikai terrorista-megfigyelési listán.

A Property of the People birtokában lévő dokumentumok az amerikai Szövetségi Nyomozóirodától (FBI), a Központi Hírszerző Ügynökségtől (CIA), a Védelmi Hírszerző Ügynökségtől (DIA), valamint a Nemzetbiztonsági Ügynökségtől (NSA) származnak és többségüket soha nem tárták még a nyilvánosság elé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Dél-afrikai Köztársaságban számos ünnepséget tartottak a héten Mandela születésének 100. évfordulója alkalmából.

A rasszista apartheidrendszer elleni harc hőse, a Nobel-békedíjas Mandela 27 évet töltött börtönben.

1994-ben választották a dél-afrikai állam első fekete bőrű elnökévé, miután véget ért az elnyomó apartheidrendszer. Mandela 95 éves korában, 2013. december 5-én hunyt el.

A Mandela-aktákat a szervezet honlapján lehet elérni.