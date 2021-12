Visszahoznák a 2010 előtti világot 2021.11.25. 06:34

Gyurcsány módszerével próbál túlélni Karácsony Gergely

Az őszödi beszéd utáni Gyurcsány-mintát követi Karácsony Gergely. Ő és a mögötte álló politikai, gazdasági erők is bármi áron ragaszkodnak a főpolgármesteri székhez, a hatalomhoz – mondta a Magyar Nemzetnek a Városháza-botrányról Kiszelly Zoltán. A Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója szerint első körben csak az volt biztos, hogy Budapest vezetésébe a 2010 előtti emberek jöttek vissza, mára viszont egyértelművé vált, hogy velük együtt a 2010 előtti módszerek, mutyik is visszatértek. „Annak idején eladták a TV-székházat, a Postapalotát, a MÁV-palotát, aztán a haveroktól bérletek új székházat. Most a Városházával tennék ugyanezt” – mondta a politológus.

„A Városháza-gate esetében is a Gyurcsány-forgatókönyv érvényesül, hiszen az őszödi beszéd napvilágra kerülése után ő sem mondott le, hanem addig húzta az időt, ameddig csak tudta, ez pedig majdnem három évig tartott” – mondta Kiszelly Zoltán a Magyar Nemzet kérdésére, miszerint a napról napra terebélyesedő botrány Karácsony Gergely főpolgármesteri székébe is kerülhet-e? A Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: Karácsony az őszödi beszéd utáni Gyurcsány-mintát követi, ő maga és a mögötte álló politikai, gazdasági erők is bármi áron ragaszkodnak a főpolgármesteri székhez, a hatalomhoz. „Ezért fenyegetnek most azzal, hogy akár le is állhat a BKV szerintük a kormány miatt. Görcsösen keresnek olyan álbotrányokat, amivel a döglött lovat megpróbálják áttolni a kormány oldalára” – mondta Kiszelly, aki szerint a baloldal nem engedhet meg magának egy előre hozott főpolgármester-választást, mert bőven benne van a pakliban, hogy elveszíti azt. „Gyurcsány is azért ragaszkodott a hatalomhoz, mert tudta, hogy egy előre hozott választáson elbukna. Ugyanakkor minél tovább húzta, annál nagyobb lett a kétharmad” – jegyezte meg. A politológus szerint amennyiben a botrány hullámai még magasabbra csapnak, Karácsony Gergely legfeljebb kér maga ellen egy bizalmi szavazást, ahogy azt annak idején Gyurcsány is tette, és amit a DK elnöke túl is élt. A főpolgármester és a baloldal kibekkelésre játszik abban reménykedve, hogy a botrány még az idén lecseng, utána pedig a járványhelyzet vagy a közelgő választás lesz a közbeszéd legfontosabb témája – tette hozzá. A felsejlő maffiamódszerek mellett az ügy másik fontos tanulsága Kiszelly Zoltán szerint az, hogy a Budapest és több nagyváros vezetését elnyerő baloldalnak alternatívát kellett volna felmutatnia a Fideszhez képest, miszerint ők jobban csinálják a dolgokat. „Jelen esetben Karácsony Gergelynek jobban kellene vezetnie a fővárost Tarlós Istvánhoz képest, ami mindeddig nyilvánvalóan nem sikerült neki” – mondta a politológus hangsúlyozva: ugyanez a helyzet más baloldali vezetésű városokban, így Gödön vagy Tatabányán is. Mindeközben a DK egyre több helyen veszi át a hatalmat, Gyurcsányék szépen szalámizzák baloldali riválisaikat – jegyezte meg. Kiszelly Zoltán úgy összegzett: első körben csak az volt biztos, hogy Budapest vezetésébe – Katona Tamástól kezdve Draskovics Tiborig – a 2010 előtti emberek jöttek vissza, mára viszont egyértelművé vált, hogy velük együtt a 2010 előtti módszerek, mutyik is visszatértek. Annak idején eladták a TV-székházat, a Postapalotát, a MÁV-palotát, aztán a haveroktól bérletek új székházat. Most a Városházával tennék ugyanezt – mondta a politológus. Hangsúlyozta: mindezzel újra bebizonyosodott, hogy ahol a baloldal hatalomra jut, ott nem kínál jobb alternatívát a Fideszhez képest, hanem visszahozza a 2010 előtti világot. „Miközben Karácsony Gergely negyven tanácsadót alkalmaz, újra emelik az adókat. A többletbevételek ellenére mégis ritkítják a járatokat, háromezer kukát szerelnek le, nem vágják a füvet, végül eladják a Városházát. Kuncze Gábor szavaival élve egy kérdés marad: hol a lé?” – fogalmazott Kiszelly Zoltán. Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester beszél a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2021. november 24-én

