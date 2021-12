A Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease (CITIID) kutatóintézet tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a vírus tüskefehérjéjének mutációi, amelyek képessé teszik arra, hogy kikerülje a szervezet védekező rendszerét, egyben tüdőbeli szaporodásának és súlyos megbetegítő képességének lehetőségeit is csökkentik.

"Ezek a megfigyelések rávilágítanak arra, hogy az omikron az immunválasz megkerülését lehetővé tévő tulajdonságokért cserébe alkut kötött a szaporodást és a patogenitást befolyásoló tulajdonságok terén" - áll a tanulmány kivonatában.

A kutatócsoport vezetője, Ravi Gupta, aki a klinikai mikrobiológia professzora a Cambridge Egyetemen, elmondta: a látszólag kedvező eredmények ellenére további kihívásokra kell számítani. Kiemelte: munkájuk alapján megerősítést nyert, hogy az omikron képes hatékonyabban kikerülni a szervezet védvonalát, ugyanakkor a betegség lefolyásához köthető tulajdonságok valószínűsíthetően felhígultak valamelyest.

"Mindazonáltal az omikron jelentős terjedése nagy közegészségügyi kihívást jelent"

- jegyezte meg.

Nagy-Britanniában ütemesen nő a fertőzöttek száma annak ellenére, hogy az országban magas az átoltottság, és az emlékeztető oltások beadása tekintetében is élen járnak. Sajid Javid brit egészségügyi miniszter vasárnap azt mondta: az adatok elemzése alapján úgy vélik, hogy jelenleg az új esetek körülbelül hatvan százalékáért az omikron variáns lehet a felelős.

Borítókép: illusztráció