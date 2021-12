A kínaiak által épített, 1035 kilométeres villamosított vasútvonal buján zöldellő hegyek és dombok között halad 414 kilométeres laoszi szakaszán, amelyen 75 alagutat és 167 hidat építettek az öt éve kezdődött beruházás során.

A 7,2 millió lakosú kommunista országban eddig mindössze négy kilométernyi vasúti vágány létezett.

Az 5,9 milliárd dollárból, főleg kínai hitelből létesült vasutat a kínai sajtóban nagysebességű vonalként írják le, de az elegáns, kínai gyártmányú piros-kék-fehér szupervonatok, amelyek odahaza 320 kilométeres sebességgel száguldnak, Laoszban csak 160 kilométeres sebességgel haladnak.

A gyorsan fejlődő, de még mindig szegény délkelet-ázsiai ország első vasútját csütörtökön buddhista ceremónia során áldották meg, Phankham Viphavanh miniszterelnök hétszer kongatott meg egy gongot, hogy az szerencsét hozzon az új vasútnak.

A kínai-laoszi „szupervasúton” 10 óra alatt lehet eljutni Kunmingból Vientiánba, de a koronavírus-járvány miatt elrendelt utazási korlátozások miatt egyelőre csak tehervonatok közlekednek rajta. Az első szerelvény pénteken délután indult el Kínába a laoszi fővárosból, főleg egy kínai-laoszi vegyesvállalat által kitermelt műtrágya-alapanyagokkal és gumiipari termékekkel megrakott vagonokkal.

Az egyik legszegényebb ázsiai országot a hatalmas kínai piaccal összekötő vasút lehetővé teszi Laosz számára, hogy fellendítse gyengélkedő gazdaságát, és elzárt országból regionális fordítókoronggá váljon – közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Kína tervei szerint az „új selyemút” részét képező vasútvonalat Thaiföldön és Szingapúron át meghosszabbítják egészen Szingapúrig. Kínai kivitelezők már építik a Bangkok és a laoszi határon fekvő Nong Khai közti nagysebességű vasutat, amely 2028-ra készülhet el a tervek szerint.

Külföldi megfigyelők elismerik a vasúti összeköttetés előnyeit, azonban aggódnak, hogy miből fizeti vissza Laosz azt az 1,06 milliárd dolláros hitelt, amelyet a projekt rá eső 30 százalékos részének finanszírozására vett fel.

A Laoszban mindössze 21 állomással rendelkező vasút azért épült, hogy Kína gyorsan elérhessen külföldi kikötőket. Ahhoz, hogy a laoszi földművesek eljuttathassák termékeiket a piacokra, több megállóra lenne szükség – nyilatkozta az AP-nek Scott Morris, a washingtoni Center for Global Development munkatársa. Szerinte vitathatatlanok a vasútvonal előnyei Kína és talán más országok számára is, de „nehéz megállapítani, mi is pontosan a gazdasági haszna Laosz számára”.