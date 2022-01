Karácsony Gergely és társai folyamatosan amiatt siránkoznak, hogy nincs pénzük, és Budapest nemsokára csődbe mehet, ezért a Kontra közérdekű adatigényléssel a Fővárosi Önkormányzathoz fordult, hogy megtudják, a főpolgármester vajon a tanácsadóin kezdte-e a takarékoskodást. A válasz: nem. Karácsony a kabinetfőnökének, Balogh Samu Mártonnak – aki egyben a főtanácsadója is – havonta közel 1,2 millió forintot juttat az adófizetők jóvoltából. Balogh Samut a főpolgármester alig 27 évesen (!) nevezte ki önkormányzati főtanácsadóvá és irodavezetővé, de már másfél hónap múlva előléptette őt, és ez „természetesen”. fizetésemeléssel is járt. A Fővárosi Önkormányzat által a Kontrának megküldött megbízási szerződésekből az viszont nem derül ki, hogy Balogh Samu egészen pontosan mit is csinál ezért a pénzért, derül ki a tényfeltáró portál cikkéből – írja az Origo.

Háromgyermekes családanyát rúgtak ki Karácsonyék

Karácsonyék miután létrehozták a Budapesti Közművek Zrt.-t (BKM Zrt.) – amit a köznyelvben „Budapesti Karácsony-műveknek”. csúfolnak –, elkezdték kirúgni az ott dolgozó alkalmazottakat. A budapesti főpolgármester többször megígérte, hogy a BKM-től senkit sem bocsátanak el, de persze ezt az ígéretét sem tartotta be.

A Metropol 2022. január 14-én írt arról, hogy

a BKM alá tartozó Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-től (FKF) most éppen egy 12 éve ott dolgozó, háromgyermekes családanyát rúgtak ki.A háromgyermekes családanyát az „emberközpontú és szolidáris”. fővárosi cég azzal fenyegette meg, hogy biztonsági őrökkel vitetik el, hogyha egy órán belül nem pakol össze.

„Azzal bocsátott utamra, hogy egy órám van összepakolni a személyes tárgyaimat, ami reméli, hogy elegendő lesz, és nem kell majd a biztonsági szolgálat segítségét kérnie, hogy eltávolítsanak az üzem területéről” – mondta a megalázott nő a Metropolnak, majd hozzátette:

Ömlöttek a könnyeim, nem tudtam, hogy mondom meg a családomnak, a férjemnek, hogy 12 év után kirúgtak.

A keresztény világ egyik legfontosabb ünnepe,

a karácsony előtt pedig egy kétgyermekes családapát rúgtak ki a BKM-től.

Az elkeseredett családapa arról beszélt, hogy az egyszerű embereket mondvacsinált okokból bocsátják el, miközben

Karácsony Gergely tanácsadói havonta milliós fizetéseket visznek haza. Úgy, hogy egy részük be sem jár dolgozni.

Több száz ezekhez hasonló megindító és egyben mélységesen felháborító emberi történet van, hiszen a fővárosi önkormányzati cégektől százasával rúgják a dolgozókat. Ezekről az ügyekről az Origo itt és itt számolt be.

A Karácsony-műveknek csúfolt fővárosi szupercég nem a milliós fizetéseket kapó balos haverokon spórol, hanem a többgyermekes édesanyákon és családapánkon.

A Karácsony-műveket továbbra is az alkalmazottak által „Gyurcsány-fiókának”. nevezett Mártha Imre vezeti, aki sajtóinformációk szerint 50 milliárd forintos ingatlanbirodalmat rejteget, és a közösségi oldalai alapján luxuséletmódot él, egzotikus helyeken nyaral.

Luxusbaloldal: Karácsony a kinevezése után alig másfél hónappal megemelte az önkormányzati főtanácsadója milliós fizetését

De nem panaszkodhat Karácsony egy másik, az adófizetők által kitartott embere, az alig 30 éves Balogh Samu Márton sem, aki jelenleg havi 1 166 700 forintot keres, csak éppen azt nem tudjuk, hogy mégis mit csinál ezért a pénzért.

Mindeközben Karácsony már hónapok óta folyamatosan arról beszél, hogy a főváros nagyon nehéz pénzügyi helyzetben van, és nemsokára csődbe mehet.

Novemberben pedig a Kontra beszámolt arról, hogy Karácsonyéknak már „sikerült” felélniük a Tarlós István volt főpolgármester által hátrahagyott pénz felét.

Közérdekű adatigényléssel a tényfeltáróportál megszerezte Balogh Samu megbízási szerződését és annak módosításait, amiket személyesen Karácsony Gergely írt alá.

Balogh Samut először 27 évesen(!), 2019. október 17-én alkalmazta a főpolgármester, „önkormányzati tanácsadó, irodavezető” munkakörben. Balogh havi illetménye 1 037 000 forint volt.

A megbízási szerződéséből a munkaköri leírása nem derül ki, csupán az, hogy mindössze heti 40 órát kell hogy dolgozzon.

Balogh „jó munkát végezhetett”, ugyanis már 2019. november 28-án előléptette őt Karácsony, az új munkaköre „önkormányzati főtanácsadó, a főpolgármester kabinetfőnöke” lett

a Kontra által kikért, módosított szerződés alapján.

„Természetesen” alig másfél hónap munka után Karácsony Balogh fizetését is megemelte, a havi illetménye 1 166 700 forint lett. A baloldali tanácsadó fizetésemelésének a költségeit is „nyilván” mi fizetjük.

A munkaideje a fizetésemelés dacára nem változott, továbbra is heti 40 óra maradt.

Egyik szerződésben, illetve szerződésmódosításban sem található munkaköri leírás, ezért a Kontra egy újabb közérdekű adatigényléssel fordult a fővároshoz annak érdekében, hogy megtudják, egész pontosan milyen munkát is végez Balogh Samu havi közel 1,2 millióért.

