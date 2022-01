Elsőként áll ki a MNMSZ Veszprémy László Bernát mellett, akit azért támadott meg a baloldali média és számos balos hozzászóló a közösségi médiában, mert egy cikkben felhívta a figyelmet: Márki-Zay Péter több közleménye sérti a zsidóságot - írja a Magyar Nemzet.

Feljelentették a Times of Israel című angol nyelvű izraeli portálnál Veszprémy László Bernát holokausztkutatót, újságírót, a Neokohn hírportál főszerkesztő-helyettesét, aki éppen e portálon tette közzé a Legyőzze-e egy homofób és antiszemita politikus Orbán Viktor magyar miniszterelnököt? című cikkét. Mint azt lapunk megírta, az írás sorra vette Márki-Zay Péter azon közléseit, amelyek a szerző szerint sértik a zsidóságot, és arra engednek következtetni, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje antiszemita és homofób.

A feljelentés következményeképpen az izraeli lap törölte Veszprémy cikkét, a baloldali fősodratú és közösségi média pedig egyszerre indított támadást az újságíró ellen. A közösségi médiában a lakáscímét is közzétette egy hozzászóló, és a szerző elleni tettlegességre buzdította az olvasókat.

– Nyilvánvalónak tartom, hogy egy jól kiépült nemzetközi újságírói hálózat gombnyomásszerű akciójáról van szó, kiegészülve hazai szélsőségesekkel. Amint megneszelték, hogy megszületett a Márki-Zayt kritizáló cikkem, hamis vádakkal feljelentették és leszedették azt, majd a hálózat megírta, hogy állítólag valami hazugságot írtam volna Márki-Zayról – persze, hogy mi nem volt igaz a cikkemben, arra egyszer sem utaltak. Ezt követően értek a fenyegetések, melyek kapcsán a feljelentést megtettem. Az ügy szomorú tanulsága, hogy erre kell számítaniuk ma a konzervatív újságíróknak Magyarországon is: eltörlésre, fenyegetésekre és támadásokra – magyarázta a Magyar Nemzetnek Veszprémy.

A Magyar Nemzeti Média Szövetség (MNMSZ) elsőként áll ki Veszprémy László Bernát mellett. A szervezet szolidaritásra buzdító felhívást tett közzé, amelyben így ír a történtekről:

„Úgy véljük, ez a feljelentés azért is érthetetlen, mert Veszprémy László Bernát írása csak közismert tényeket sorakoztatott fel cikkében, hogy azok alapján vonjon le következtetést: felsorolta, hogy hány antiszemita politikussal fotózkodott és dolgozott már együtt Márki-Zay Péter miniszterelnökjelölt.

Szóvá tette továbbá azt is, hogy Márki-Zay ezenkívül olyan fotót posztolt a Pegasus-botrányt követően Orbán Viktorról, amelyen egy menóra állt – s egyben tárgyilagosan jelezte azt is, hogy ezzel az üzenettel szemben annak idején Frölich Róbert főrabbi is felszólalt már.”

A felhívásban olvashatjuk továbbá:

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség teljes mértékben szolidáris Veszprémy László Bernáttal, s mélységesen egyetért azzal, hogy a meghurcolt holokauszt-kutató az őt fenyegető kommentek és üzenetek alapján minden szükséges jogi lépést megtesz. Szövetségünk egyetért Veszprémy László Bernát helyzetértékelésével abban is, hogy a Márki-Zay Péter általa vélelmezett antiszemitizmusáról a figyelmet elterelni próbálva egy jól kiépült nemzetközi újságírói hálózat gombnyomásszerű akciója mutatta most meg leplezetlen formában magát, amely sajnálatos módon céljai elérése érdekében még a hazai antiszemita szélsőségesekkel is kész kollaborálni.

Médiaszövetségünk ezen túlmenően mélységes megütközéssel fogadja, hogy ebben az akciósorozatban az újságírószervezetként már régóta nem működő, de most politikai furkósbotként magát mégis megforgató MÚOSZ is tevékenyen részessé vált. A cenzúra mellett kiállás senki számára nem lehet érdem – de a legkevésbé sem éppen egy újságíró-szervezeté.”

A szervezet szerint az ügy az egész magyar újságíró társadalomé, ezért kéri annak együttérzését.

„A Magyar Nemzeti Médiaszövetség az ügy kapcsán egyszersmind szolidaritási felhívással fordul a teljes magyar újságíró-társadalomhoz.

Arra kérünk minden, a cenzúrát elítélni kívánó kollégánkat, hogy emelje fel a szavát a Veszprémy László Bernátot ért otromba cenzúra, valamint az ezt követő uszító kampány ellen. Kérünk mindenkit, aki szolidaritási felhívásunkat támogatja, írjon támogatását jelezve levelet nekünk neve és munkahelye megnevezésével a [email protected] címre. A támogatók listáját időről időre közre fogjuk adni honlapunkon (nemzetimediaszovetseg.hu). Jogi személyek (szervezetek) esetében magától értetődően így járunk el, természetes személyek esetében viszont a támogató nevét csak akkor adjuk közre, ha ehhez levelében külön is, kifejezett hozzájárulását adja” – áll a közölt szövegben.

Borítókép: Veszprémy László Bernát (Fotó: Echo TV )