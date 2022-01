Dömötör Csaba komoly eredménynek nevezte, hogy a járványhelyzet ellenére rég nem látott mértékű plusztámogatást kap minden generáció.

A fiatalok adómentességet, a gyermeket nevelő családok akár több százezres adó-viszszatérítést, az idősek pedig visszakapják a „baloldal által elvett” 13. havi nyugdíjat – fejtette ki.

Az államtitkár kiemelte, a kamatstopnak azért van nagy jelentősége, mert októbertől kezdődően elindult egy banki kamatemelkedés, és ez nagyon hamar megjelenik a törlesztéseknél, különösen azoknál a hiteleknél, ahol éven belül is változhat a kamat, így a törlesztőrészlet nagysága. Egy átlagos magyar hitel esetében ezzel a lépéssel tizenegyezer forintot spórolhatnak meg a magyar családok – mutatott rá.

Dömötör Csaba az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kijelentéseire reagálva azt mondta, hogy Márki-Zay Péter „elengedett kézzel minősít társadalmi csoportokat. Nem őszinteség ez, hanem az érzéketlenség ámokfutása” – fogalmazott.

Az államtitkár kitért arra is, lehet, hogy a baloldalon azt gondolták, hogy a jelöltjük az ünnepek után kicsit átgondoltabb és kevésbé sértő mondandóval tér vissza, de ennek az ellenkezője történt: elképesztő ridegséggel vezetett le egy kalkulációt arról, hogy a Fidesz hány idős szavazót veszíthetett a járvány alatt.

Ha keresnék, sem találnék erre megfelelő szavakat. De talán nem is kell. Szerintem a baloldali szavazóknál is az utolsó cseppek kerülnek most a pohárba

– mondta Dömötör Csaba.

Borítóképünkön Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Tamás