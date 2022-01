Az operatív törzs javaslatára a kormány döntött arról, hogy februárban tovább folytatódnak a csütörtök és péntek délutáni, valamint a szombati központi oltóhelyi akciónapok - jelentette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára csütörtökön Veszprémben.

György István a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban a közmédiának nyilatkozva azt mondta: január negyedik hétvégéjéhez közeledve idén már a negyedik oltási akciósorozatot indítja a kormány. Emlékeztetett: a decemberi három heti akciósorozaton több mint 1,4 millió embert oltottak be, ezért döntöttek a folytatás mellett.

Az év első heteiben több mint 420 ezer oltást adtak be az akciónapokon, amelyeken csütörtökönként és péntekenként délután 14-18, szombatonként pedig 10-18 óra között az oltóhelyek előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni regisztrációval fogadják az oltakozókat - ismertette.

Az államtitkár jelezte: februárban is folytatódnak az akciónapok 115 szakrendelőben és 101 kórházban, valamint a háziorvosok is egyeztetés alapján folytatják saját praxisaikban az oltásokat. Hozzátette: működik az időpontfoglalásos rendszer is, amellyel bármely napra lehet időpontot foglalni.

Az omikron variáns rendkívüli fertőzőképessége miatt különösen fontos az oltások felvétele - jelentette ki az államtitkár.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány döntése értelmében a védettségi igazolványok február 15-étől oltási igazolvánnyá alakulnak át, így aki a második oltást követő hat hónapon belül nem veszi fel a harmadikat, annak nem lesz érvényes az oltási igazolványa.

György István hangsúlyozta: már az első, a második és a harmadik mellett a negyedik oltások is felvehetők, eddig már 37 ezer negyedik oltást adtak be.

A negyedik oltás felvétele különösen a legidősebbeknek, a krónikus- és immunbetegeknek, valamint a transzplantáltaknak ajánlott, de mindenkinek érdemes beadatni, aki 4-6 hónappal ezelőtt kapta meg a harmadik oltását - közölte az államtitkár.