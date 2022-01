Bár Márki-Zay Péter szerint az elmúlt napokban berobbant a baloldal kampánya, a Facebook-számokból ennek pont az ellenkezője látszik. A lájkok harcát továbbra is magabiztosan hozza a Fidesz.

Ez itt ismét a LikeFight, a közösségi médiát mint közéleti harcteret elemző sorozat, ezúttal a január 14-20. közötti időszakot vizsgálta a Mandiner.

Az elmúlt héten könnyített pályán demonstrálhatott volna erőt a baloldal, minden körülmény adott volt a sikerhez: célegyenesbe fordult a népszavazási aláírásgyűjtés, Márki-Zay Péter pedig bevetette a hirdetési pénzágyút is. De mindezt hiába: nagy nehezen, csak sokadik határidőre gyűjtötték össze 235 ezer aláírást, az erről szóló Facebook-bejegyzések pedig egyáltalán teljesítettek átlag felett. A kommentárokat kielemezve pedig a baloldali táborból származó leggyakoribb visszajelzés az volt, hogy ez nagyon lassan jött össze, és elszálltak a népszavazási esélyek. Márki-Zay Péter közel 10 millió forintos heti hirdetési költése csak arra volt elég, hogy a hirdetést nélkülöző Szijjártó Pétert előzze, de Orbán Viktorhoz képest a kanyarban sem volt. Annak ellenére, hogy a jobboldal szempontjából semmi érdekes politikai esemény nem történt a múlt héten, a jobboldali politikusok még növelni is tudták interakciószámaikat a múlt héthez képest. Látszik, hogy

a jobboldali tábor győzelmi várakozásai még egy relatív eseménytelen héten is magasak.

Politikusok

Egyértelmű jobboldali győzelemmel zárult a politikusok csatája. A hét slágertémája pedig szintén a jobboldalhoz köthető: Orbán Viktor öttömösi disznóvágása negyedmilliónál is több interakciót hozott a konyhára, ráadásul napokon át foglalkoztatta az elemzőket, a publicistákat és a bulvársajtót is. A múlt héthez képest Varga Judit és Kocsis Máté is látható mértékben növelték teljesítményüket, Szijjártó Péter üzembiztos működéséhez pedig lassan órát lehetne igazítani.

Ahogy a bevezetőben említették, az ezúttal 229 ezer interakciót begyűjtő Márki-Zay Péter a pénztől reméli facebookos problémáinak megoldódását, azonban hiába költött nagyjából ötször többet, mint Orbán Viktor, még csak megközelítenie sem sikerült a miniszterelnök 422 ezres teljesítményét.

Próbálták megfejteni, hogy miért nem képes Márki-Zay Péter a magasabb teljesítményre, kielemezték a bejegyzéseihez fűzött kommenteket. Vasárnap váratlanul megjelent Simon András Márki-Zay Péter szokásos élőzése közben, amelyet a követők egy része örömmel fogadott (végre megszűnnek a megfontolatlan megszólalások), de nagyon sokan azt írták, hogy az ilyen beavatkozásnak köszönhetően Márki-Zay Péterből pont az veszett ki, ami miatt az előválasztáson rá szavaztak: a szókimondó, önazonos, őszinte karakter.

Hivatalos oldalak

Stabil, 56 százalékot közelítő eredménnyel győzött a Fidesz-KDNP a pártok versenyében.

Ezt sok mindennel lehetne magyarázni, de úgy fest, hogy a baloldali pártok mintha elengedték volna ezt a harcmezőt, miközben a Fidesz rengeteg videóval, animációval, mémmel látja el támogatóit minden nap, és még csak nem is hirdet.

Véleményvezérek

Fölényes jobboldali győzelemmel és megafonos dominanciával zárja a hetet a véleményvezérek világa. Új szereplő a listán a jobboldali mezőny 8. helyezettje, a szintén Megafonos Korondy Tamás. Az újabb fiatal, jobboldali véleményvezér megjelenése rossz hír a baloldali blokk számára, hiszen az ő térfelüket továbbra is Juszt László személye és a Gyurcsány-közeli blogok határozzák meg.

A Megafont a baloldali sajtó a hirdetései miatt támadja, holott más is izomból hirdet a Facebookon, az Ezalényeg például 142 milliót hirdetett el, míg az Erősítő közel 76 milliót, ezek az oldalak mégsem hoznak észlelhető interakciókat (lájkokat, kommenteket és megosztásokat). Ehhez képest a LikeFight-ba most először bekerült Korondy Tamás például még ezer forintot sem hirdetett, mégis felküzdötte magát. Úgy tűnik a baloldali sajtó rossz helyen keresi a jobboldal megerősödésének a titkát. Mi van akkor, ha egész egyszerűen erősebb a jobboldali kontent? – olvasható a Mandiner cikkében.