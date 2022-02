Benkő Tibor részletesen bemutatta a biztonsági környezetet. Felhívta a figyelmet, hogy világszerte romló tendenciák láthatók. Ráadásul a régióban, Magyarország szomszédságában is nyugtalanságra adnak okot az elmúlt időszakban történtek. Kiemelte, hogy a mostani orosz-ukrán konfliktus is rövid idő alatt eszkalálódott.

Benkő Tibor közölte:

a magyarországi hírszerzési információk nem támasztották alá és a célját sem látták annak, hogy a NATO plusz erőket telepítsen az országba.

"A NATO mi vagyunk" - hívta fel a figyelmet, megjegyezve: Magyarországon jelenleg is két NATO vezetési elem működik. Ezzel együtt úgy fogalmazott:

Oroszország szándékát nem tudjuk kiszámítani.

A miniszter a jelentős kihívások között említette még az észak-afrikai, közel-keleti instabil államokat, a terrorizmust, a migrációt, a hibrid hadviselést, a kibertámadások veszélyét. Kiemelte azt is, hogy tudósok szerint a következő évtizedekben a járványok kora jöhet.

Kitért arra is, hogy a NATO által megjelölt két fenyegetettségi irány - keleti és déli - metszéspontja Közép-Európában van. Magyarországot mindkettő érintheti, így jelentős kihívásokkal kell szembenézni.

Benkő Tibor felidézte, hogy 1989 óta milyen változásokon ment keresztül a magyar haderő. Azóta volt átszervezés, reform, felülvizsgálat, amelyek következtében csökkent a Magyar Honvédség képessége.

Mint mondta: 2015-ben tudtak elindulni a "lejtő aljáról", és az első lépések között emelték az akkor már 2002 óta változatlan illetményeket. Ezzel tudták megállítani, majd stabilizálni és növelni a honvédség létszámát - mondta, kiemelve: 2016 óta emelkedik a honvédség létszáma, és olyan vonzóvá vált, hogy meg is tudják tartani a katonákat.

A miniszter részletesen bemutatta a honvédelmi és haderőfejlesztési program eddigi eredményeit, jövőbeli célkitűzéseit. Ezek között is kiemelte a hazafias honvédelmi nevelést. Elmondta, hogy a Honvéd Kadét programban már országszerte száz iskolával kötöttek szerződést, ezen felül tizenkilenc egyetemmel is együttműködnek.

Benkő Tibor felidézte: korábban honvédelmi államtitkárként Vadai Ágnes 2009-ben "maga ismerte el", hogy a honvédséggel együtt a honvédséget érintő társadalmi morált is sikerült leamortizálni, ezért hozzá kellene kezdeni a haderőfejlesztéshez.

A miniszter megjegyezte: "nem csoda", hiszen laktanyákat zártak be, felújított technikai eszközöket adtak el, csökkentették a honvédség létszámát és az utolsó katonai középiskolát is bezárták.

A miniszter kitért a Vadai Ágnes DK-s képviselő által minap ismertetett ellenzéki honvédelmi programra is. Benkő Tibor több pontot is felsorolt, amelyet az ellenzék kormányra kerülése esetén bevezetne, holott - mint megjegyezte - azok már évek óta léteznek. Ilyen például a lakhatási támogatás, az egészségkárosodási támogatás, a kibervédelmi képesség is.