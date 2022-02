Ahogy közeledik a magyar választás és a gyermekvédelmi népszavazás időpontja, a brüsszeli baloldal újabb Magyarország elleni támadáson erőlködik - közölte Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője egy hétfőn bemutatott jelentésre reagálva.

"A migránsok betelepítésének elutasítása és a gyermekvédelmi törvény elfogadása óta válogatott eszközökkel támadják Magyarországot" - írta.

Most is egy újabb támadást készítenek elő: az Európai Parlament LIBE bizottsága ismét Magyarországot és Lengyelországot támadja egy készülő jelentésében. Egy német baloldali képviselő és LMBTQ-aktivista, Terry Reintke további eljárások megindítását és szankciók alkalmazását követeli Magyarország ellen. Jogilag és pénzügyileg is meg akarják büntetni hazánkat - olvasható Hidvéghi Balázs nyilatkozatában.

"A brüsszeli baloldal ezúton is be akar avatkozni a magyar választásokba. Azért teszik ezt, mert egy baloldali kormányt akarnak hatalomra segíteni, amely beengedi az LMBTQ propagandát a magyar óvodákba és iskolákba, és betelepíti a migránsokat. A baloldal mindenhol ezt csinálja, ahol hatalomra kerül" - fogalmazott.

Mint írta, a baloldal miniszterelnök-jelöltje nyilvánvalóvá is tette, hogy mindezt Magyarországon is megtennék. Szerinte egy baloldali kormány főnyeremény lenne Brüsszelnek.

"Na, ez a mondat igazán önmagáért beszél. Amellett, hogy mi itt az Európai Parlamentben megvédjük Magyarországot, még fontosabb, hogy április 3-án is minél többen védjük meg Magyarországot mindattól, amit a brüsszeli és a magyar baloldal véghez akar vinni" - hangsúlyozta a képviselő.

A LIBE bizottság jelentéstervezetében sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a jogállamisági jelentésben az Európai Bizottságnak több uniós tagállamot - különösen Magyarországot és Lengyelországot - több alkalommal is meg kellett említenie mint aggodalomra okot adó tagországot.

A LIBE ezenkívül sürgeti az Európai Bizottságot, hogy legalább Lengyelország és Magyarország esetében indítsa el a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendeletben rögzített eljárást. A szakbizottság sajnálatosnak tartja továbbá, hogy az uniós kormányokat tömörítő tanács nem képes érdemi előrelépést elérni a 7-es cikk szerinti folyamatban lévő eljárásokban.

Az uniós parlamenti bizottság amiatt is sajnálatát fejezte ki, hogy a bizottság jogállamisági jelentése nem ismeri el egyértelműen a "jogállamiság terén bekövetkezett visszalépés folyamatának szándékosságát" Lengyelországban és Magyarországon. Felszólítja a brüsszeli végrehajtó testületet, hogy tegye egyértelművé: az uniós értékek "adott időn keresztüli szándékos, súlyos, tartós és szisztematikus megsértése esetén előfordulhat, hogy a tagállamok nem felelnek meg a demokrácia meghatározó kritériumainak és autoriter rendszerekké válnak".