Onnan lehet tudni, hogy nem áll jól az ellenzék, hogy egyre hangosabban kenik az egészet a választási szabályokra és körülményekre. Pont úgy, mint 2018-ban. Ezért hívnak be választási megfigyelőket is. Jöjjenek nyugodtan, legalább ez az álhírkampány is elesik

– írta Facebook-oldalán Dömötör Csaba.

A parlamenti államtitkár szerint

úgy lehetnek vele, hogy amíg a választás körülményeiről beszélnek, addig sem kell beszámolniuk a saját felelősségükről. Arról, hogy egyetlenegy szakpolitikai területen sem tudnak mást vagy újat mutatni a 2010 előtti fiaskópolitikához képest. Ráadásul az érdemi hatalomgyakorlásra jelentkező emberek is ugyanazok

– vélte Dömötör Csaba.

„Van azért új elem is: az, hogy sikerült egy olyan figurát kirakatba állítaniuk, aki soha nem látott fordulatszámmal sértegeti magyarok milliót. Fiatalokat és időseket, városiakat és falun élőket, jobb- és baloldaliakat ugyanúgy. Ha esetleg felelőst kutatnának a kialakult helyzetre, a helyükben én inkább errefelé keresném az okokat. Április 3-án minden kiderül. Már csak pár hét a választásig. Legyünk sokan, és elegen is!” – zárja sorait a politikus.