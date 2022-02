A tárcavezető az egyiptomi kollégájával, Számeh Sukrival közös sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy Európában és Európa körül is egyre szaporodnak és súlyosbodnak a konfliktusok, s a kontinens egyre komolyabb biztonsági kihívásokkal néz szembe, részben az ukrajnai fejlemények, részben a fokozódó migrációs nyomás miatt.

Kiemelte, hogy miközben az elmúlt években Észak-Afrika felől is biztonsági kihívások érték Európát, Egyiptom mindig megbízható partner volt, amely stabilizáló szerepet játszott a régióban, illetve lezárta tengeri határait az illegális bevándorlók előtt.

Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban nagyrabecsülését és köszönetét fejezte ki, aláhúzva, hogy az Európai Uniónak is így kellene tennie. Szerinte a közösségnek pénzügyi támogatást kellene nyújtania Egyiptomnak a migráció elleni küzdelemhez, ugyanis nem javult a biztonsági helyzet az ország körül, így kihívást jelent a szárazföldi határok védelme.

Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy ne kösse mindenfajta mesterségesen szított feltételekhez az egyiptomi határvédelemhez nyújtott támogatást

– mondta.

Ebben a biztonsági környezetben még jobban meg kell becsülnünk biztonsági partnereinket. Úgy tűnik, hogy válogatásra most nincsen módunk

– tette hozzá.

A miniszter ezt követően a kétoldalú gazdasági együttműködésről beszélt, ami szavai szerint „soha nem látott jó formában” van. Kiemelte: tavaly elérte a 400 millió dollárt a kereskedelmi forgalom értéke, ami rekordnak számít, ahogy 300 millió dollárral csúcsot döntött az éves magyar export is.

Kitért arra is, hogy terv szerint zajlik a magyar vasúti kocsik szállítása, 76 már megérkezett Egyiptomba, jövő év szeptemberéig pedig leszállítják a maradék 600-at is. Emellett megkezdődött a magyar takarmányok szállítása, és a magyar vízügyi technológiák is egyre elterjedtebbek az országban. Erre példaként említette, hogy magyar vállalatok kétmilliárd forint értékben telepítenek szivattyúkat a Sínai-félsziget vízellátásának biztosítása érdekében.

Elmondta azt is, hogy kairói útjára elkísérte 58 üzletember, ami világosan mutatja a magyar gazdasági élet érdeklődését Egyiptom iránt.

Végül pedig rámutatott, hogy a WizzAir légitársaság tavaly 25 ezer utast szállított Magyarországról Egyiptomba a koronavírus-járvány jelentette nehézségek ellenére.

Szijjártó Péter a nap folyamán az egyiptomi kereskedelmi és ipari miniszterrel, illetve a közlekedési és a nemzetközi együttműködésért felelős miniszterrel is egyeztetni fog. A felek a találkozón szándéknyilatkozatot írnak alá a közös kereskedelmi és ipari albizottság felállításáról a magyar-egyiptomi gazdasági vegyes bizottságon belül.

Számeh Sukri mindenekelőtt a két ország szoros kapcsolatát méltatta, hangsúlyozva, hogy a felek egyetértenek a kétoldalú viszony további erősítésének szükségességében.

Emellett köszönetet mondott Magyarországnak azért is, hogy az Európai Unióban rendszeresen tolmácsolja, ismerteti Egyiptom álláspontját.

Borítóképünkön Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Egyiptomban.