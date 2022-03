A baloldal kormányfőjelöltje továbbra sem tud szabadulni az ukrajnai beavatkozás gondolatától. Most viszont a tényekkel mit sem törődve azt hangoztatja: szerinte nem ő, hanem Orbán Viktor szeretne fegyvert szállítani Ukrajnába.

"Orbán Viktor ígérte azt Boris Johnson angol miniszterelnöknek, hogy katonai segítséget ad Ukrajnának" – jelentette ki Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnökjelöltje a közmédia ma reggeli adásában, miután ismét tagadta, hogy korábban azt állította, Magyarországnak katonákat, fegyvereket és ágyúgolyót kell küldenie Ukrajnába, mert ez a minimum egy NATO-tagállamtól.

Márki-Zay Péter ahelyett, hogy ismertette volna a baloldal választási programját, ideje nagy részét most is csak Orbán Viktor minősítésére fordította. A szivárványkoalíciós miniszterelnök-jelölt újabb zavaros kijelentései között szerepelt, hogy a kormányfő tizenkét éve csak háborúról beszél, és közben minden háborúját elveszítette. Amikor pedig a baloldal akart katonákat és fegyvert küldeni Ukrajnába, akkor ezt a tervet súlyos kifogással illette, szerinte viszont most mégis megteszi.

Ezzel szemben Márki-Zay és baloldali szövetségesei is többször kinyilvánították: Magyarországnak, mint NATO- és EU-tagnak csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankció­hoz még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU emellett döntene – nyilatkozta a baloldal miniszterelnök-jelöltje a Der Tagesspiegel című német lapnak, de kijelentéseit Gulyás Márton Partizán című műsorában, sőt az ATV stúdiójában is megerősítette.

A baloldal a kárpátaljai magyarság biztonságára ügyet sem vető, harcias kinyilatkoztatásai itt nem értek véget, mert Márki-Zay háborús feszültségkeltő szólamaihoz a szivárványkoalíció más politikusai is azonnal csatlakoztak - számol be róla a Magyar Nemzet.

A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentés-politikára van szükség – hangsúlyozta Fekete-Győr András, a Momentum korábbi, bukott elnöke is. Legutóbb pedig a „tétlenkedő” magyar kormányt a Jobbik alelnöke, Potocskáné Kőrösi Anita bírálta egy vidéki fórumon, ahol kijelentette, hogy ő is küldene katonákat Oroszország ellen. A jelenlévő megnyugtatásául azért hozzátette, hogy nem a gyermekeinket, unokáinkat akarja a háborúba küldeni, csak „azokat a NATO-szerződés szerinti sorá… vagy milyen… hadköteles… hivatásos katonákat, akiknek ez a dolguk.”

Borítókép: Márki-Zay Péter