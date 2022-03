A Bajnai Gordon volt miniszterelnök és egykori titkosszolgálati minisztere, Ficsor Ádám által létrehozott datadatos cégháló észt fiókcégei nem csak azért érdekesek, mert a balti államban könnyen meg lehet kerülni a GDPR betartását, és szabadon felhasználni a választóktól – akár illegálisan – begyűjtött adatokat is – írja az Index cikke nyomán az Origo.

Az így szerzett adatokkal pedig akár az áprilisi választások eredménye is befolyásolható lehet, ami már a hazai szabályozás megszegését jelentené. Erről az Átlátszó is cikkezett A levitézlett óbaloldal adatbányász cégcsoportja segítette az ellenzéket a tavalyi választáson címmel.

A Demokrata Párt kampánycégének embereivel dolgoznak Bajnaiék

Az egyik észtországi cégnek, a Datapraxis OÜ-nek Szigetvári Viktor, Bajnai korábbi kabinetfőnöke mellett amerikai vezetői is vannak. A vállalat igazgatója az a Mark Steitz, aki korábban úgynevezett targetálási rendszert tervezett Bill Clinton demokrata elnök 1992-es kampányához. A Datad.at észt ágának az igazgatója pedig az a Laura Quinn, aki korábban Joe Biden vezető kommunikációs és gazdaságpolitikai tanácsadója, valamint Al Gore egykori demokrata alelnök kabinetfőnök-helyettese is volt. Emellett pedig vezetői pozíciót töltött be a Demokrata Párt több elnöki kampányában is.

Steitz és Quinn közös érdekeltsége a Catalist LLC., ami egy 2006-ban a progresszív választási kampányok segítésére alapított amerikai cég. A Catalist elindításához Soros György egymillió dolláros adománya jelentette a kezdőtőkét, de a szintén az üzletemberhez köthető Tides Alapítvány is támogatta a vállalatot.

Ez utóbbi szervezetről az amerikai adóhatóság 2007–2009 között elvégzett vizsgálata kiderítette, hogy Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa és más alapítványok elosztóként használták, hogy a Tides saját nevén továbbítsa adományaikat az általuk preferált civil szervezeteknek. Mindezen felül, az amerikai Demokrata Pártot támogató Democracy Alliance is jelentős forrásokat biztosított a Catalist LLC-nek, ami a demokraták kampányainak egyik fő segítője Amerikában.

Amerikából verbuvált csapat a DatAdatnál

A catalistos kapcsolat mellett több, a demokratákhoz köthető személy dolgozik Bajnai Gordon és Ficsor Ádám csapatában. Erről Patrick Frank, a Datad.at tájékoztatási igazgatója a következőket mondta egy, az Index birtokába került beszélgetésen:

Kapcsolatban állunk számos további emberrel a politikai térben, hogy tudjunk felmérni vagy üzenni, vagy valamiféle választói modellezést végrehajtani. És ismételten, a legtöbb hálózatunk az amerikai baloldaltól származik, különösen a szélsőbaloldalról.

A Datadat tájékoztatási igazgatója azt is mondta:

Nagyon komoly hálózatunk volt a Demokrata Pártban, hogy valamilyen szintű befolyással bírjunk, amikor szakembereket kell bevonnunk a kampányok különböző részei során.

A Datad.at tájékoztatási igazgatója egy videón

Maga Frank is az ActBlue nevű szervezet tájékoztatási igazgatója volt korábban, ami szavai szerint „a baloldal adománygyűjtó erőműve" Amerikában. Bajnaiék cégének tájékoztatási igazgatója emellett Barack Obama újraválasztási kampányában is dolgozott regionális területi igazgatóként.

Benjy Cook, a DatAdat technológiai vezérigazgatója is Demokrata Párt balszárnyához köthető. A 2020-as választáson támogatta a Demokraták Külföldön kampányát, hogy elősegítse az izraeli–amerikai állampolgárok szavazását a választáson, és személyesen kiállt Bernie Sanders jelöltsége mellett is. Cook jelentős szerepet vállalt a jobboldali miniszterelnök, Benjámín Netanjáhú leváltását célzó kampányban is, és máig szaktanácsadója a baloldali Meretz pártnak Izraelben.

A Datad.at vezető tanácsadója pedig Avi Rabin Havt, amerikai kampánystratéga, aki a 2020-as választás előtt Bernie Sanders helyettes kampánymenedzsere volt, de korábban olyan prominens demokraták kampányán is dolgozott, mint Al Gore vagy John Kerry. Csak a progresszívek

A DATADATNÁL NEM IS TITKOLJÁK, HOGY AZ AMERIKAI BALOLDALHOZ KÖTŐDNEK, ÉS A DEMOKRATÁK ÉRDEKEIT KÉPVISELIK.

Erről Ari Rabin Havt, a Datad.at vezető tanácsadója a következőket mondta egy beszélgetésen:

Hadd mondjak erre egy példát. Magyarországon voltunk, csináltunk néhány dolgot, és rájöttünk, hogy kell valaki, aki rendelkezik területtel. Szóval, Ádám (Ficsor Ádám, a DatAdat tulajdonosa, Bajnai Gordon volt titkosszolgálati minisztere. A szerk.) látta ezt, és én felhívtam, ugye, és az egyik legjobb amerikai terepmunkás 48 órán belül egy Magyarországra tartó gépen volt, hogy felállítson egy programot a terepen.

Egy rejtélyes hangfelvételen beszél a Datad.at tájékoztatási igazgatója

Az amerikai támogatás miatt lehet, hogy a DatAdat kizárólag baloldali ügyfélkörnek kínálja a szolgáltatásait. Mint Ficsor Ádám mondta: „Mi csak a progresszívekkel dolgozunk".

Bajnai volt titokminisztere arról is beszélt egy, az Index birtokába került eszmecsere alkalmával, hogy nem is igen hirdetik magukat, hanem az ügyfélkörön belül ajánlják őket egymásnak a partnereik. (Ezt amúgy a cég meglehetősen kezdetleges honlapjából is sejteni lehet.) Ficsor Ádám kifejtette, hogy nagyon óvatosak, és figyelnek rá, hogy ne tartsanak fenn túl nagy profilt, mert van elég ügyfelük, akik ügyfélről ügyfélre hivatkoznak rájuk. „Szóval, általában nem hirdetjük a szolgáltatásainkat" – mondta

A datadatos csapat tehát egyértelműen titkolni igyekszik tevékenységét. Nemcsak a magyar választók adatainak kezelését intézik valamiért Észtországban hazánk helyett, hanem lapunk információi szerint a magyarországi kampányban végzett munkájuk javát is inkább Ausztriából csinálják.

A felvázolt amerikai kapcsolati háló érdekes megvilágításba helyezi mindazt, ami Gansperger Gyula, a Városháza-botrány egyik kulcsfigurája, Bajnai Gordon volt üzlettársa szájából elhangzott, akiről az egykori miniszterelnök egyébként azt mondta, hogy „régi harcostársak", és „több van köztük, mint barátság".

Gansperger ugyanis a következőket mondta Bajnairól:

Magyarországon alapvetően az egész ellenzék mozgása mögött, ugye, én azt gondolom, a külföldi erők és finanszírozók állnak. [...] Ugye kik ezek az erők? Ugye egyik része ez a Soros-birodalom, fogalmazzunk így. A másik része azok a nagytőkés csoportok, Németország, az Egyesült Államok főleg, akik itt szeretnék, hogyha befolyással rendelkeznének. Én azt gondolom, hogy ezeknek az embere a Gordon.