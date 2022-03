Anonymus több mint egy hete önkormányzati korrupciós ügyek feltárását ígérve jelentette be, hogy Patek Gáborról, Fischer Lászlóról és Deák Róbertről, illetve a III., a XVIII. és a XIX. kerületben végzett tevékenységükről fog beszélni. Az álarcos alak Óbuda után ma a DK-s vezetésű XVIII. kerülethez érkezett, ahol ismét Patek Gábor a főszereplő – írja a Magyar Nemzet.

A most nyilvánosságra került vágatlan hanganyag szerint a Pestszentlőrincen az Üllői úton zajló ingatlanfejlesztések után komoly pénzek vándorolnak a kerületi vezetőkhöz, illetve az ügyeket egyengető háttéremberekhez, akik az engedélyek beszerzésében és a gyors, olajozott ügymenet biztosításában játszanak szerepet.

A szóban forgó felvételen Patek Gábor egy ismeretlen személynek azt ecsetelte, hogy egy Üllői út 323. szám alatt épülő nyolcvanhat lakásos beruházásból négy lakást tudtak maguknak kikanyarítani.

Ebből kettőn a helyi polgármester és az alpolgármester, kettőn pedig Patekék osztozhatnak.

Patek említést tett egy Üllői út 357. szám alatti 46 lakásos projektről is. – Ha kisebbek a méretek, akkor ugye mégsem tudsz olyan mértékű kérést megfogalmazni. Mert akkor nem jön ki gazdaságosságilag […]. Ez minket is kicsit frusztrált. Kerestük a vevőjelölteket, és a végén leakasztottunk egy f…szit, dr. Sziszák Györgyöt, zseniális csóka – idézte fel a történteket.

Patek szavaiból végül kiderült, hogy egy jól kieszelt hitelkonstrukcióval és egy túlárazással ebből a beruházásból is sikerült visszakapni a négy lakást.

– Az lett a deal, hogy ugyanúgy négy lakás, kettő az adó fölfele, amit ugye a vezetők fele. Polgi, alpolgi izé meg kell hagyni. […] De ott megint kettő ingyent tudtunk a pacsikkal kiugrasztani magunknak. És arra meg most szerződtünk le azon Innok-konferencián, úgyhogy igazából az van, hogy ez is egy ilyen szép kövér szám lesz – dicsekedett el Patek Gábor.

A baloldali háttérember arról is beszámolt, hogy szerinte a XVIII. kerületi vezetők, beleértve a DK-s polgármestert is, meglehetősen elégedettek a munkájával.

– A Szaniszló Sanyi reggel ment ott Kispesten, megállt, meghívott egy croissant-ra, mondom, mi ez a nagy barátság – emlékezett vissza a történtekre Patek Gábor.

Hat és fél hektár

A sajtóban fellelhető információk szerint egyébként a XVIII. kerületi városrehabilitációs program keretei között az Üllői út mentén több hektárnyi területet építenek be. Az önkormányzat nagyjából három tucat fejlesztési területet kínál az ingatlanfejlesztőknek, és vállalja azt is, hogy részt vesz a tervek kidolgozásában. A befektetők toborzásához nagy elánnal fogott hozzá a kerület, február 17-én rendezték meg a Patek Gábor által is említett Innok-konferenciát, ahol bemutatták a program részleteit. Itt megtartott beszédében Szaniszló Sándor DK-s polgármester arról számolt be, hogy a kijelölt hat és fél hektáron kétszázezer négyzetméter lakás, üzlethelyiség és különböző beruházás valósulhat meg. Az első fejlesztés alapkövét éppen a napokban tették le – Kunhalmi Ágnes MSZP-s társelnök jelenlétében – az Üllői út 323–325. szám alatti ingatlanon.

Mostani videójában Anonymus beszélt arról is, hogy minden bizonyítékot eljuttat a nyomozó hatóságoknak, vagyis a baloldali kerületi korrupció résztvevői nem kerülhetik el a felelősségre vonást.

Karácsony Gergely neve itt is felbukkan

Anonymus az elmúlt napokban több videót is közzétett. Ezek egyikében egy olyan, rejtett kamerával készített felvételt hozott nyilvánosságra, amelyen Patek Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint kenőpénzzel számolt el. Az álarcos alak tájékoztatása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott összegekről volt szó.

Anonymus később több dokumentumot is közzétett, amelyek azt bizonyítják, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nyári előválasztási kampányát is Patek Gábor intézte. Egy 2021. augusztus 26-i e-mail szerint Patek a Key Price Kft. nevében eljárva kért ajánlatot és elérhető felületlistát száz óriásplakát elhelyezésére. Azt írta, hogy megrendelőként a Párbeszéd Magyarországért Pártot tüntessék fel, ám felhívta a figyelmet arra, hogy a végfelhasználó a 99 Mozgalom lesz, „amely jelenleg nem jogi személy”.

Mint köztudott, a megrendelő, vagyis a Párbeszéd egyik társelnöke Karácsony Gergely főpolgármester, aki nyáron az MSZP, a PM és az LMP közös támogatottjaként még harcban állt a kormányfőjelölti posztért, ám októberben váratlanul visszalépett Márki-Zay Péter javára. A párt másik társelnöke az a Szabó Tímea, aki a korrupciós ügyletek miatt már említett III. kerületben a baloldal közös képviselőjelöltje. A végfelhasználóként említett 99 Mozgalom szervezte Karácsony előválasztási kampányát.

Az üzlet meg is valósult, hiszen Anonymus az erről szóló számlát is mellékelte. A JCDecaux Hungary Zrt. által kiállított bizonylat szerint a 123 hirdetési felületért csupán 5,2 millió forintot kellett fizetni, hiszen az 51 millió forintos árból a Key Price Kft. csaknem 46 millió forint engedményt kapott. Az álarcos alak szerint az, hogy Patek ilyen mértékű kedvezményt tudott elintézni, „nem teljesen szabályos”.

Patekről köztudott, hogy az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt, egy ideig a kispesti polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott. Nevét főként akkor ismerhette meg a szélesebb közvélemény, amikor 2019-ben kiszivárogtak azok a kispesti hanganyagok, amelyeken Lackner Csaba helyi baloldali önkormányzati képviselő – bódult állapotban – részletesen beszámolt a kerület korrupciógyanús ügyleteiről.

A többség egyelőre hallgat

A Mediaworks Hírcentruma Anonymus üzeneteit követően megkereste Patek Gábort, a kerületi korrupciós ügyek egyik főszereplőjét, aki jelezte, egyelőre nem kíván nyilatkozni az ügyről. Gajda Péter kispesti polgármester is csupán annyit mondott, hogy Patek Gábor korábban valóban hosszú ideig a kollégája volt, s tehetséges fiatalembernek tartja.

Szerkesztőségünk kérdéseket juttatott el a III., a XVIII., és a XIX. kerületi baloldali vezetésű önkormányzatokhoz azt tudakolva, hogy milyen kapcsolatban állnak Patek Gáborral, Deák Róberttel, illetve Fischer Lászlóval, ám idáig egyik önkormányzat sem válaszolt a megkeresésünkre.

Megpróbáltuk elérni a Párbeszéd Magyarország két társelnökét, Karácsony Gergely főpolgármestert és Szabó Tímeát is, aki a III. kerületben a baloldal közös jelöltjeként vesz majd részt az országgyűlési választásokon, ám nem jártunk sikerrel.

Anonymus ma reggeli nyilatkozatát követően természetesen kérdéseket intéztünk Szaniszló Sándor polgármesterhez is. Szeretnénk ugyanis megtudni, hogy a polgármester miként értékeli Patek Gábor „vallomását”.

Borítókép: videóból kivágott fotó