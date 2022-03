Életét vesztette az a két ötven év körüli nő, akiket hétfőn délután erőszakos támadás ért a dél-svédországi Malmö városának egyik középiskolájában – írja a BBC nyomán a Magyar Nemzet.

A rendőrség gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vette az iskola egyik diákját. A 18 éves férfi feltehetőleg egyedül követte el a bűncselekményt.

A Malmö Latin Iskolában hétfőn délután 5 órakor, a tragédia idején mintegy ötven fő tartózkodott, diákok és tanárok egyaránt. Az SVT közszolgálati televízió szerint a tanulók éppen musicalt próbáltak. A jelentések alapján a gyilkosság elkövetője maga értesítette a hatóságokat arról, hogy megölt két embert, ám részletek nem derültek ki a támadás indítékáról. A svéd média értesülései szerint a feltételezett támadónál egy kést és egy baltát találtak.

A tanárok és a tanulók a helyi médiának arról számoltak be, hogy a rendőrök kivont fegyverekkel léptek be az iskolába, és arra utasították őket, hogy zárkózzanak be az osztálytermekbe.

A két sebesült nőt, az iskola dolgozóit kórházba szállították, az életüket azonban már nem tudták megmenteni.

– Szomorúan jelentjük, hogy két ember vesztette életét ebben a szörnyű bűncselekményben. Részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak – nyilatkozta Petra Stenkula, Malmö rendőrfőnöke.