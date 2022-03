Szentkirályi Alexandra azt mondta, a segítségpontok már megteltek adományokkal, ezért az aranyosapáti raktárba szállítják a beérkező segélyeket. A raktár logisztikai központként is működik, ahonnan a segítségpontok kérésére és igényei szerint állítják össze és viszik a helyszínre azt, amire az adott segítségponton éppen szükség van – fűzte hozzá.

Nehéz a helyzet, de felemelő élmény látni, ahogy a magyarok egy emberként mozdultak meg, és segítik a háború elől menekülőket – utalt a kormányszóvivő az önkormányzatok, a civil és karitatív szervezetek, illetve a kormány együttműködésére, amit az MTI érdeklődésére példaszerűnek nevezett.

Sokan nagyon rémülten érkeznek Magyarországra, ami az első biztos pont számukra, és az első sokk után itt fogják fel, mi történt velük, kiket hagytak otthon. Ezek a meggyötört emberek hálásak minden segítségért, jó szóért – összegezte az elmúlt napokban a határ mentén tapasztaltakat Szentkirályi Alexandra.

Kitért arra is, hogy a határ ukrajnai oldalán Asztélyon is járt, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet működtet segítségpontot. A határátlépéshez sokszor 10-12 órát is várakozók ellátását, segítését már ott megkezdik a segélyszervezet munkatársai, miközben felmérik azt is, mire van a menekülőknek szükségük, hogy a magyar oldalon is fel tudjanak készülni a fogadásukra.

Vannak olyanok, akik csak néhány órát szeretnének pihenni, amíg a rokonok megérkeznek értük, de olyanok is jönnek, akik nem tudják, hová menjenek, mit csináljanak. Őket a katasztrófavédelem munkatársai viszik el a szálláshelyre, ahol meleg ételt és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak számukra – érzékeltette az összetett helyzetet a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra az MTI-nek Aranyosapátiban elmondta: eddig 167 000 menekült érkezett Ukrajnából Magyarországra. „Nem tudjuk”, mit tartogatnak a következő napok, az érkezők száma várhatóan nem fog csökkenni, de „fel vagyunk készülve” valamennyi menekült fogadására – tette hozzá.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az orosz-ukrán háború elől Ukrajnából menekülő emberek számára a barabási művelődési házban kialakított segítségpont adományraktárában 2022. március 6-án. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt