Továbbra is azon dolgoznak a brüsszeli bürokraták, hogy az Oroszország elleni szankciókat kiterjesszék az energiaszektorra. Az orosz szén importjáról már döntöttek, a jövőben pedig nem kizárt, hogy a földgázra is embargót vezetnek be a döntéshozók. Ez azonban súlyos következményekkel járna, amit egyébként nem is tagadnak a brüsszeli buborékban élő bürokraták. Az energiaárak már így is történelmi rekordot döntöttek, ha leállna az orosz földgázimport, akkor a legtöbb uniós tagállam gazdasága egy-két hét alatt összeomlana.