Az Európai Tanács döntése, mely szerint a csővezetéken érkező orosz olaj mentesül a szankciós intézkedések alól, a legtöbb, amit Magyarország elérhetett – kommentálta a Magyar Nemzetnek a kétnapos brüsszeli EU-csúcson született megállapodást Tóth Máté energiajogász. Hozzátette, ez nemcsak politikai, de fontos jogi siker is hazánk számára.

A szakértő elmondta, hogy a határozat értelmében három szakaszban tiltanák be az orosz kőolaj importját. Elsőként az import 75 százalékát tiltják be a döntés meghozatalától azonnali hatállyal, a második szakaszban az év végéig emelnék ezt kilencven százalékra, míg a hazánkat is érintő kivétel egy nyitott végű határidő, ugyanis az Európai Unió egy ideiglenes kivételként hivatkozik a csővezetéken történő olajszállításra. Tóth Máté aláhúzta, hogy ez normavilágossági aggályokat is felvet, hiszen jogi definícióként nem értelmezhető az ideiglenesség mint határidő.

– Az Európai Unió szereti alkalmazni ezeket a nyitott végű, feltételes rendelkezéseket, amivel már becsapta például a lengyeleket is, éppen ezért Magyarországnak résen kell lennie – emelte ki az energiajogász.

A szakértő fontosnak tartotta továbbá, hogy garanciákat is kaptunk arra vonatkozóan, hogy ha a csővezetékes szállítással történne valami, akkor vészhelyzeti intézkedésekkel Brüsszel garantálná hazánk ellátásbiztonságát, azonban ennek részletszabályai még szintén nem ismertek.

Tóth Máté elmondta, hogy az ukránoktól érkező fenyegetéseket, mely szerint bármi történhet a Barátság kőolajvezetékkel, komolyan kell venni, bár ezzel Ukrajna is jelentős tranzitbevételektől esne el, és az ellátásbiztonsága is kérdésessé válna, miután ők szintén azt az olajat vásárolják meg, ami a vezetéken érkezik a régiónkba.

A szakértő ígéretesnek tartja az Adria vezetéken történő kapacitásbővítési megállapodásokat is, azonban figyelmeztetett, hogy a világpiacon jelenleg kínálati hiány van kőolajból, és a nagy kitermelő országok, mint Szaúd-Arábia, már többször kijelentették, hogy nem fogják jelentősen növelni a kitermelésüket.

Emellett az olaj világpiaci ára folyamatosan növekszik, és a szankciók sem fogják elérni a kívánt hatást, mivel Oroszország a felszabadult kőolajmennyiséget el tudja adni Ázsiának, ráadásul magasabb áron

– hangsúlyozta Tóth Máté.

Hozzátette:

Európa magasabb áron fog hozzájutni a szükséges kőolajmennyiséghez, ami az üzemanyagárak emelkedéséhez és más termékek drágulásához vezet, így további inflációnövekedés prognosztizálható.

Borítókép: Munkás a százhalombattai dunai finomító telepén / Magyar Nemzet / Kurucz Árpád