Tízen meghaltak, 35-en megsérültek Dnyipróban

Három robbanás történt az éjjel Dnyipróban, Ukrajna közép-keleti részén – írja a BBC. Hennadiy Korban, a Területvédelmi Központ vezetője szerint a robbanásokban 10 ember meghalt, és körülbelül 30-35 ember megsérült. Azt mondta, a rakéták az oroszországi rosztovi régióból indultak.

Oroszbarát szeparatisták állítják, elfoglaltak egy kulcsfontosságú várost

Az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság oroszbarát szeparatistái azt mondták, teljes ellenőrzésük alá vették a stratégiai fontosságú Lyman városát Kelet-Ukrajnában. Az ukrán és orosz erők napok óta harcoltak a városért – írja a Sky News, hozzátéve, hogy nem tudta ellenőrizni a hír hitelességét.

Nincs hová menekülni Szeverodonyeckben, kevés búvóhely maradt

A kelet-ukrajnai város lakói tűzön főznek ételt, és soha nem mennek túl messzire a földalatti menedékhelyeiktől – írja Sky News. Alex Crawford, a Sky News helyi tudósítója azt mondta, a városban, amely folyamatos orosz tűz alatt áll, kétségbeesés uralkodik, miközben egyre többen meg is betegszenek.

Az oroszok megpróbálják elfoglalni Szeverodonyecket, három oldalról támadnak

Az orosz erők Luhanszkban visszaszorították az ukrán csapatokat. Az ukrán hadsereg tájékoztatása szerint Szeverodonyeckben és Liszicsanszkban az orosz erők három oldalról támadtak, hogy bekerítsék a védőket. Szerhij Gaida, Luhanszk kormányzója azt mondta, körülbelül 50 orosz katona érte el az autópályát, ahol sikerült „megvetniük a lábukat", ellenőrzőpontot is felállítottak.

Orosz veszteségek az ukránok szerint

Az ukrán belügyminisztérium szerint a háború kezdete óta 29750 orosz katona halt meg. Ez az adat 150-nel több az előző napi adatokhoz képest. A minisztérium legfrissebb adatai szerint 1322 harckocsit és 206 repülőgépet semmisítettek meg az ukrán katonák – írja a Sky News, hozzátéve, hogy nem tudta ellenőrizni az adatok hitelességét.

Légiriadó volt Lvivben

Az orosz erők jelenleg Kelet-Ukrajnára összpontosítanak – írja a Guardian. Makszim Kozickij, Lviv kormányzója a Telegramon azt írta, a városban légiriadó volt a éjszaka, de támadás nem történt. Mint írta, előző nap 71 embert telepítettek át Lvivbe Ukrajna azon területeiről, ahol továbbra is heves harcok folynak.

Legalább 3998 civil áldozata van a háborúnak

Az ENSZ emberi jogi ügynöksége szerint a május 25-i állapot alapján Oroszország Ukrajna elleni háborújában február 24. óta legalább 3998 civil halt meg, és legalább 4693-an megsebesültek. Az ügynökség szerint a tényleges számok jóval magasabbak. A legtöbb áldozatot széles hatásterületű robbanófegyverek okozták, köztük nehéztüzérség és sorozatvető rakétarendszerek lövedékei.

Az ukrán hadsereg 12 orosz támadást veri vissza Donbászban

Az ukrán hadsereg 12 orosz támadást veri vissza Donbászban. Az ukrán „Kelet" hadműveleti taktikai csoport azt mondta, hogy az orosz erők csaknem 50 települést lőttek Donyeck és Luhanszk megyében. Kilenc civil meghalt, 14 megsebesült, és 60 civil infrastruktúra megsemmisült május 26-án.

8000 ukrán hadifogoly lehet a szakadár régiókban

Mintegy 8000 ukrán hadifoglyot tartanak fogva az oroszok által támogatott Luhanszki és Donyecki Népköztársaságban – közölte Rodion Mirosnik luhanszki tisztviselő. „ Ez nagyon sok, és szó szerint több százat adnak hozzá minden nap" – idézte Mirosnikot az orosz Taszsz hírügynökség.

Az Egyesült Államok rakétavetőket küld Ukrajnába

Ukrán tisztviselők sürgős kérésére az Egyesült Államok fejlett, nagy hatótávolságú rakétarendszerek küldésére készül Ukrajnába. Az ukrán elnök és külügyminisztere is napok óta arról beszélt, hogy Ukrajnának nagy hatótávolságú rakéta sorozatvetőkre (MLRS) van szüksége, amivel ellensúlyozni tudnák az orosz túlerőt a nehézfegyverzet terén. Zelenszkij elnök legutóbbi beszédében a fegyvereket „az agresszió megállításához valóban szükséges rendszerekként" is említette.

Új katonai parancsnokságot hoz létre Fehéroroszország

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, aki Putyin közeli szövetségese, elrendelte egy új katonai parancsnokság létrehozását az Ukrajnával határos ország déli részén. A fehérorosz fegyveres erők korábban azt mondták, hogy különleges műveleti csapatokat telepítenek három területen az ukrajnai déli határ közelében. Lukasenka az orosz gyártmányú rakétáknak az ország védelmének fokozásában betöltött szerepéről is beszélt.

Az Azovi-tenger örökre elveszett

Georgij Muradov, az oroszok által kinevezett krími kormány miniszterelnök-helyettese kijelentette, hogy az Azovi-tenger „örökre elveszett Ukrajna számára". A Ria orosz hírügynökség idézett egy oroszok által kinevezett tisztviselőt is a megszállt Zaporizzsja régióban, aki azt mondta, hogy Zaporizzsja és Herszon régiót soha nem adják vissza Kijev irányítása alá.

Kreml: Nem blokkoljuk az ukrán gabonaexportot

A Kreml visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország blokkolta az Ukrajnából induló gabonaexportot, és a nyugatot hibáztatja, amiért ilyen helyzetet hoztak létre Oroszországgal szembeni szankciók bevezetésével. Liz Truss, az Egyesült Királyság külügyminisztere azzal vádolta Vlagyimir Putyint, hogy az ukrán gabonaexport orosz blokádja révén „fegyverként használja" az éhezést. Egy magas rangú török tisztviselő azt mondta, Ankara tárgyalásokat folytat Oroszországgal és Ukrajnával a Boszporuszon átvezető közlekedési folyosó megnyitásáról.

Luhanszk alig 5%-a maradt ukrán kézen

A luhanszki régió kormányzója, Szerhij Haidáj azt mondta, hogy a területek már csak 5%-a maradt ukrán kézen – az alig több mint egy héttel ezelőtti 10%-hoz képest –, és az ukrán erők egyes területeken visszavonulnak.

„Az orosz hadsereg minden erejét bevetette Luhanszk térségének elfoglalására" – mondta a Telegram egyik videójában. „Rendkívül heves harcok dúlnak Szeverodonyeck külvárosában. Egyszerűen tönkreteszik a várost, minden nap ágyúzzák, szünet nélkül" – mondta a kormányzó.

Az invázió lakatlanná teszi a donbászi régiót

A donbászi megszállók jelenlegi offenzívája lakatlanná teheti a régiót. Popasznát, Bakhmutot, Limant, Liszicsanszkot és Szeverodonyecket hamuvá akarják égetni, ahogy történt Volnovakta és Mariupol esetében – mondta éjszakai videóüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint az orosz határhoz közelebb eső városokban és közösségekben, Donyeckben és Luhanszkban mindenkit összegyűjtenek, hogy betöltsék a megszálló kontingensben elesettek és sebesültek helyét.

– Mindez, beleértve állampolgáraink deportálását és a civilek tömeges meggyilkolását, az Oroszország által követett nyilvánvaló népirtás-politika része – fogalmazott Volodimir Zelenszkij.

Az ukrán elnök beszámolt Harkov csütörtöki ágyúzásáról, ahol 9 civil halt meg és 19 megsebesült. A halottak között van egy 5 hónapos csecsemő és az édesapja is, az édesanya pedig súlyos sebesülést szenvedett. A sebesültek között van egy kilencéves kislány is. Ismét rakétacsapások érték a Szumi régiót és Donbászt is, és jelentősen megerősödött az orosz tüzérség aktivitása Zaporizzsja térségében.

Borítókép: A kelet-ukrajnai háború áldozatainak emlékfala Kijevben 2022. május 23-án / MTI / AP / Natacha Pisarenko