„A kérdőívet kitöltő kereskedők 60 százaléka elítéli a pesti alsó rakpart teljes és végleges lezárását” – mondta a Metropolnak Zsabka Zsolt. A BKIK alelnöke kitért arra is, hogy „a főváros egyes belső részeinek megközelítése autóval már most is jelentős nehézséget okoz az ott működő, szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára. Ha a lezárás létrejönne, sokan nem vállalnának majd munkát egyáltalán az érintett területeken.”

Mint ismeretes, Karácsony Gergely május közepén jelentette be, hogy lezárná a pesti alsó rakpartot az autósok elől, ahogy a Lánchidat is. A bejelentés hurrikánszerű vihart kavart az autósok körében, de a civil szervezetek is értetlenül állnak a váratlan kijelentés előtt.

A főváros eddig nem egyeztetett a BKIK-val sem

Az iparkamara az online konzultációt követően egyeztetést kíván kezdeményezni a főváros vezetésével. Közölték: „A mi vállalkozóinkat senki sem kérdezte meg, pedig a napi munkájukat ez ellehetetlenítené. A városháza a BKIK-hoz sem juttatott el szakmai tervet, pedig háromszázezres vállalkozói közösségről van szó.”

Autóklub: nincs szakmai alapja a tervezett budapesti lezárásoknak

A Magyar Autóklub jogi képviselője, Tóth Zsuzsanna azt mondta: semmilyen szakmai alapja nincs a lezárásoknak. Társadalmi párbeszéd sincs, az egyeztetések csak formálisak. Tóth szerint a tervek megfontolatlanok, és komoly következményekkel járnak, teljesen megbénulhat Budapest közlekedése.

A főpolgármester: akit zavar a várakozás, szálljon ki a járművéből

Mint ahogy a Metropol megírta, 2020 tavaszán szinte egyik napról a másikra alakított ki a főpolgármester biciklisávokat, amelyek borzasztó mértékű dugókhoz vezettek. Több felújítást gyakorlatilag egy időben kezdtek meg, így azóta a lap felmérése szerint kb. 40 percnyi pluszidővel kell számolnia minden sofőrnek. A főpolgármester azt javasolta: akit zavar a várakozás, szálljon ki a járművéből.

