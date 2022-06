Bakondi György a déli határhelyzetről szólva beszámolt arról, hogy idén hétfő éjfélig 94 307 határsértőt fogtak el, és ez a szám tavaly ugyanebben az időszakban 41 244 volt. Tehát több mint duplájára emelkedett az illegális, jogellenes átlépések száma

– mutatott rá.

Bakondi György közölte azt is, tavaly ugyanebben az időszakban 376 embercsempészt fogtak el, míg idén eddig már 705 embercsempész ellen indítottak büntetőeljárást.

Az látható, hogy afgánok, pakisztániak, indiaiak viszonylag nagy számban jelennek meg a határainkon, túl a szíreken és még számos más állam polgárain – jegyezte meg.

Bakodni György úgy fogalmazott:

„Semmi nem mutat arra, hogy csökkenne vagy éppen megállna a bevándorlás.” Mivel az Európai Unió ez irányú politikájában érdemi változás nincs, ezért tulajdonképpen a nemzetállamokon múlik, hogy mi történik a határokon

– tette hozzá.

Közölte azt is, június 8-ig 230 erőszakos cselekmény történt a szerb–magyar határon. A felvételeken az is látható, hogy a határ túloldalán időnként lőfegyverek is feltűnnek, pisztolyok, sőt egy alkalommal géppisztoly is. Levegőbe is lőttek vele. Ezenkívül dobálnak, csúzlival lövik a határvédőket, gázspray-vel lefújják őket – mondta.

A belbiztonsági főtanácsadó rámutatott: a magyar határ migrációs nyomása tartósan erőteljes. Az erőszakos határáttörési kísérletek és az államhatárt védőkkel szembeni támadások száma folyamatosan emelkedik. Az embercsempészek tevékenysége egyre erőteljesebb.

Közölte, idén az illegális migránsok 93 százalékát a határ közelében fogták el, vagy megakadályozták a tiltott határátlépésüket, vagy a schengeni külső határ közelében kerültek rendőrkézre. A több mint 94 ezer elfogott töredékét, néhány százat fogtak el rendőrök a mélységi ellenőrzések során. Az látszik, hogy ha marad az emelkedő migrációs nyomás, év végére a tavalyi 122 ezernél sokkal több migránst foghatnak el – jegyezte meg.

Borítókép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. MTI/Bruzák Noémi