Gondolom, önök is észrevették már, hogy a magyar sajtó minden olyan cikket átvesz a nyugati sajtóból, amelyik Magyarország kormányának gyalázásáról, vagy úgy általában a magyarok gyalázásáról szól. Vagy amely a jelenlegi önsorsrontó és elmebeteg narratívákat erősíti. Legyen szó akár eltörlés kultúrájáról, woke-izmusról, felvilágosultságról, különböző önsorsrontó elmebeteg zöld ideológiákról vagy éppen a migráció, a tömeges migráció áldásos hatásairól. Azok a cikkek viszont, amelyek ezeket a narratívákat nem erősítik, szinte soha sem jelennek meg a magyar sajtóban.

Éppen ezért hiába is keresték volna, semmit sem olvashattak volna arról, hogy mi történt Olaszországban június 2-án, az olaszok egyik nemzeti ünnepén. Az történt, hogy afrikai hátterű migráns fiatalok találkozót szerveztek maguknak a Tik-Tokon, fel északra, a Garda-tóhoz. Meg is érkeztek, 2500-an, kivétel nélkül, afrikai migránsgyerek – volt közöttük már második generációs is – és kivétel nélkül fiatalkorú. Majd miután megérkeztek, a békés Garda-tó-parti kisvárost feldúlták, az üzleteket, boltokat összetörték, a kirakatokat bezúzták. Az éttermekben felborogatták és összetörték az asztalokat és a székeket, inzultálták az ott lévő olaszokat, illetve turistákat. Majd a vonaton majdnem megerőszakoltak öt szerencsétlen, fehér bőrű olasz kislányt, és mindezen tevékenység közben folyamatosan azt üvöltötték, hogy „Ez itt Afrika, hódítani jöttünk!”.

És akkor ennél a mondatnál álljunk is meg egy pillanatra. Mert mégiscsak felmerül a kérdés, ha ez a horda Afrikát akar csinálni Európából, akkor miért jön ide? Hát miért nem marad Afrikában, ami már eleve Afrika, ugye? Miért kell idejönni, és Afrikává változtatni Európát? És az is nagy kérdés, hogy vajon a mostani apák eltunyult, elhülyült, a jólétben elkényelmesedett generációja után jön-e majd egy új generáció, amelyik nemet mond erre az egészre, amelyik rendet fog csinálni, és ki meri és ki tudja jelenteni, hogy nem, ez nem Afrika, hanem Európa, és soha nem is fogjuk megengedni, hogy Afrikát csináljon belőle bárki. És ha nem jön egy ilyen generáció, és ez a horda tényleg Afrikát fog csinálni Európából, akkor majd ők fogják saját maguknak feltenni a legfontosabb és legalapvetőbb kérdést, megérte, érdemes volt, tényleg ezért jöttünk ide?