A jogállamiság és a lengyel nemzeti helyreállítási terv uniós bizottsági jóváhagyásával kapcsolatos plenáris vitáról a képviselő elmondta: a lengyel tervet több hónapos késlekedés után végül elfogadta az uniós testület, így Lengyelország hozzájut azokhoz a forrásokhoz, amelyek megilletik.

Az, hogy végül ezt a döntést hozta a bizottság, azt mutatja, hogy minden korábbi támadás, vádaskodás Lengyelországgal szemben nem volt más, mint politikai hisztériakeltés, valós alapok nélküli zsarolás - hangsúlyozta.

Mint fogalmazott, "az Európai Bizottság most józan döntést hozott, az EP-ben azonban vannak olyan baloldali és szélsőbaloldali képviselők, frakciók és erők, akik még ebben a helyzetben sem adják fel a kicsinyes és sehová sem vezető vádaskodást, a politikai zsarolást, és továbbra is ideológiai támadást folytatnak a kereszténydemokrata lengyel kormánnyal szemben, ahogy azt teszik Magyarországgal szemben is hosszú ideje."

"Az európai baloldal odáig jutott, hogy e bizottsági döntés miatt bizalmatlansági indítványt terjesztene be az Európai Bizottság ellen, amelynek kimenetele hosszú folyamat, de rávilágit arra a radikalizmusra, szűklátókörűségre, ahogyan több képviselő megközelíti ezt a kérdést az EP-ben" - hívta fel a figyelmet a politikus.

Hidvéghi Balázs szerint amikor háború dúl a szomszédban, nincs itt az ideje az ideológia vádaskodásnak és vitáknak, mert összefogásra van szükség, a tagállamok egymás iránti tiszteletére. "Így tudunk csak közös, mindenki szempontját figyelembe vevő döntéseket hozni, miközben gazdasági, migrációs és energiaválság fenyegeti Európát" - tette hozzá.

A képviselő nyomatékosította továbbá: ahogy a lengyel helyreállítási tervet, a magyart is el kell fogadnia a bizottságnak, Magyarországnak járnak ezek a források, mindent megtett a megfelelő terv elkészítéséért.

"Itt az idő, hogy a testület lépjen ezzel kapcsolatban, hiszen háborús helyzetben egységre van szükség, továbbá Magyarország fogadta be népességszámmal arányosan a legtöbb menekültet" - mutatott rá.

Hidvéghi Balázs leszögezte: "a magyaroknak járó források visszatartása politikai-ideológiai támadássorozat része, el kell fogadni, hogy az EU 27 tagállamból áll, sokféle hagyománnyal és kultúrával és döntésekkel, ezeknek az összhangját kell megteremteni, ahhoz pedig kölcsönös bizalom és tisztelet szükséges."