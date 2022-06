A Metropol legfrissebb információi szerint csúfos kudarcba fulladt a Jobbik-elnök legújabb politikai húzása. A lap úgy tudja, hogy Jakab próbált volna előre menekülni, egyre kétségbeejtőbb politikai helyzetében menteni a menthetőt.

Legfőbb politikai tanácsadójával, az ideiglenesen „hátravont” kabinetfőnökkel, Molnár Enikővel úgy döntöttek, hogy bár inog a pártelnöki szék, megpróbálják bebiztosítani legalább a parlamenti frakció vezetését. Nyilvánvalóan arra is tekintettel, hogy a frakció pénzügyi forrásai ma a Jobbik legfőbb bevételét is jelentik. Az ezek fölötti rendelkezés a párton belül ma még az elnöki pozíciónál is fontosabbak.

Emiatt Jakab ma megpróbálta keresztülvinni a frakciószabályzat megváltoztatását. Azt próbálta meg elérni, hogy a frakcióvezetői posztról történő leváltásához ne legyen elég a sima többség, hanem kétharmados döntés kelljen hozzá. Így elég lett volna, ha a 10 fős frakcióban legalább hárman kitartanak mellette.

A Metropol úgy értesült, hogy a megingott tekintélyű, sokak szerint lemondás vagy lemondatás előtt álló pártelnök ismét csúfos kudarcot vallott, nem volt képes összeszedni az ehhez szükséges voksokat. Kudarca a lap forrásai szerint egyértelműen azt jelzi, hogy a visszaszámlálás egyértelműen megkezdődött, Jakab Péter politikai bukása már szinte borítékolható.

Egyelőre nem tudni, hogy mikor kerül sor a Jobbik rendkívüli választmányára, ahol végképp eldőlhet a botrányt botrányra halmozó, még saját alelnökét is feljelentő pártelnök sorsa.

A Metropol forrásai nem zárták ki annak lehetőségét, hogy Jakab Péter, aki korábban már megírta lemondását, megpróbál kimenekülni a kínos helyzetből, kilép még a pártból is, hogy független képviselőként mentse, ami még menthető.

Borítókép: Jakab Péter, a Jobbik elnöke beszédet mond az Egységben Magyarországért nagygyűlésén Budapesten, a Műegyetem rakparton 2022. március 15-én.