Végjáték?

Egy antiszemita elnök számolhatja fel végképp az antiszemita Jobbikot

Szombaton tartotta két hónap alatt a második tisztújító kongresszusát a Jobbik, miután a katasztrofális választási eredmény és a botrányok után Jakab Péter megbukott és kénytelen volt lemondani. Az elnökválasztáson már az indulók listája is botrányos volt, végül a durva antiszemita kijelentéseiről ismert Gyöngyösi Márton nyert nagy fölénnyel Földi István előtt, akinek részéről már az is nevetséges volt, hogy elindult – írja az Origo. Földi országosan ismeretlen politikus volt, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy egy tavaly decemberi disznótoron meg akarta erőszakolni az akkori alelnök Szilágyi György élettársát. Földi Jakab közeli barátja, ha őt választották volna meg, Jakab irányíthatta volna továbbra is a pártot. Kérdés, hogy ezek után a hatalmas pénzekkel gazdálkodó frakció élén maradhat-e. Bármelyik jelölt nyer, újabb botrányos időszak kezdetét jelentette volna. Eredetileg három elnökjelölt volt a Jobbik újabb, elnökválasztó tisztújító kongresszusán, miután a katasztrofális választási eredmény és a botrányok után Jakab Péter távozott az elnöki pozícióról. Ander Balázs, a Jobbik elnökségi tagja végül visszalépett Gyöngyösi Márton javára, az erőszakoskodó Földi István pedig elbukta az elnökséget. A jelöltekből is jól látszik, milyen katasztrofálisan mélyre jutott a Jobbik. Földi István – Jakab szövetségese – ellen személyi szabadság megsértése miatt folyik nyomozás, ami köztörvényes bűncselekmény. Ahogy arról tudósítottunk, Földi azzal került be a hírekbe, hogy tavaly decemberben Ököritófülpösön, egy jobbikos rendezvényen erőszakoskodott a szintén jobbikos Szilágyi György élettársával, erről a nő számolt be. A Jobbik akkori vezetése – Jakab Péter és mamuszos szeretője, a főtitkárnőnek gúnyolt Molnár Enikő – először megpróbálta eltussolni az ügyet, de miután a pártban semmilyen vizsgálat nem indult, V. Anita feljelentést tett a rendőrségen, ahol már nyomoznak, egyelőre személyi szabadság megsértése gyanújával. A nő korábban a sajtónak azt mondta, hogy a rendezvényen Földi István előbb pajzán megjegyzéseket tett neki, majd felcsalta egy szobába, ahol bezárta az ajtót. Úgy fogalmazott, Földi pedig beszorított a fürdőszobába, és elővette a nemi szervét. Akkor már izgalmi állapotban volt. A kezembe nyomta, és megpróbált megcsókolni is. Könyörögtem neki, hogy hagyja abba – mondta a nő. Elmondása szerint a tragédia egy hajszálon múlt, ugyanis mielőtt bement a szobába, megkérte Gyüre Csabát, hogy menjen majd utána, aki végül addig dörömbölt a fürdőszobaajtón, amíg Földi el nem tette a nemi szervét, majd ajtót nyitott, mintha mi sem történt volna. Gyöngyösi Márton hírhedt antiszemita kijelentéseiről Gyöngyösi Márton, a Jobbik most megválasztott elnöke is több botrányba keveredett, miután számos súlyosan antiszemita kijelentést tett. Emlékezetes, korábban parlamenti felszólalásában Gyöngyösi azt részletezte, hogy szerinte ajánlatos lenne listázni a zsidó származású képviselőket. Nem sokkal később pedig arról beszélt, hadat kellene üzenni Izraelnek, az összes izraeli polgár nemzetbiztonsági kockázatot jelent, valamint a hazai zsidóság a cionizmus oldalára állt. A náci háborús bűnösök felkutatására szakosodott Wiesenthal Központ 2012-es összesítésében a világ hetedik legantiszemitább szereplőjének nevezte Gyöngyösit. A Jobbik újdonsült elnöke ráadásul azt is kijelentette, hogy Izrael „minden egyes állampolgára, járjon bárhol is, bárhol a világon, bizony-bizony nemzetbiztonsági kockázatot jelent”. A Jobbikban egyébként nem újdonság az antiszemita elnökök megválasztása. Korábban Sneider Tamás volt a párt elnöke, aki azzal került be a hírekbe, hogy esküvőjén a felesége náci karlendítéssel pózolt. De a volt Jobbik-elnöknek több cigány-gyűlölő kijelentése is volt. „A szkinhedkultúra vagy -szubkultúra a nemzeti radikalizmusnak egy előfutára volt. És ez tény és való” – Ezt még 2014-ben nyilatkozta Sneider a Hír TV-ben. A Jobbik egykori elnöke azt is elismerte, hogy komoly vezető volt a szkinhedek között. „Nem tagadom azt, hogy én a fiataloknak egy komoly vezetője vagyok” – fogalmazott. Ebben az interjúban egyébként Sneider még azzal is dicsekedett, hogy 1991-ben, még szkinhedként megvert egy mozgássérült cigány embert. Sőt, ezzel magyarázta politikai pályájának elindulását is. A Vigyázó blog pedig 2015-ben jelentette meg azt a hangfelvételt, amelyen Sneider Tamás beszél egy párttársával. A téma Dér Zsolt hitélete, a dél-szláv háborús veterán, a Betyársereg tagja akkoriban tért át a muzulmán hitre. Sneider erre úgy reagált, hogy ez jobb forgatókönyv, mint ha zsidó lenne. Igen, igen, hát ez különösebben nem zavar, az, hogy most áttért muzulmán hitre, hát szíve-joga, sokkal jobb, mint ha zsidó hitre tért volna át – fogalmazott akkor Sneider. Borítókép: Gyöngyösi Márton 2019-ben / Magyar Nemzet / Mirkó István

