Több mint 12 ezer embernek segített a katasztrófavédelem

Több mint 12 ezer ember elhelyezését segítette a katasztrófavédelem. A háború kitörése óta folyamatosan dolgoznak a katasztrófavédelem munkatársai az Ukrajnából érkező menekültek elhelyezésén. A szervezet előkészíti a menekülők fogadására szolgáló befogadóhelyeket, illetve koordinálja az utazásukat és az elszállásolásukat. A katasztrófavédelem munkatársai jelen vannak a határon, illetve a gyűjtőhelyeken, a rendőrség, az idegenrendészet, a kormányhivatalok, valamint az önkormányzatok és karitatív szervezetek munkatársaival szoros együttműködésben gondoskodnak a hazájukat a háború miatt elhagyni kényszerült emberekről. A katasztrófavédelem az elmúlt héten 100 ember, köztük 45 gyermek és 31 nő elszállásolásában és utaztatásában működött közre. A háború kitörése óta összesen 12 045 ember elhelyezésében vett részt a szervezet.

Ennyi menedékkérelmet adtak be a háború kezdete óta

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán háború kitörése óta – 2022. július 11. 06.00 órai adatok alapján – eddig 26 563 menedékes státusz iránti kérelmet regisztrált. A kérelmek elbírálása folyamatos, eddig 22 221 fő esetében született elismerő döntés.

Több mint 11 ezren érkeztek Ukrajnából vasárnap

Az ukrán-magyar határszakaszon 6085 ember lépett be vasárnap Magyarországra, a román-magyar határon belépők közül pedig 5164-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hétfőn. A beléptetettek közül a rendőrség 354 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Vonattal 137 ember - köztük 59 gyerek - érkezett az ukrajnai háború elől menekülve Budapestre – tudatta az ORFK.

Korlátozott hozzáférés

Oroszország korlátozta a hozzáférést a német Die Welt című újság weboldalához – írja a Reuters. Ez az orosz kommunikációs szabályozó hatóság, a Roszkomnadzor szerint az ügyészek kérésére történt, de az nem derült ki, hogy az ügyészek miért kérték a korlátozást.

Kinek nyert Ribakina?

Az Orosz Teniszszövetség Jelena Ribakinát saját versenyzőjének nyilvánította, miután megszerezte a női bajnoki címet Wimbledonban. Úgy vélik, bár Ribakina Kazahsztán képviseletében lépett pályára és lett bajnok, győzelméhez nagyban hozzájárult az orosz országos edzésprogram, így pedig joggal nevezhető orosz versenyzőnek.

Létfontosságú tengerpartok

Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a Sunday Timesnak adott interjújában azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij elnök utasította Ukrajna nyugati fegyverekkel felszerelt hadseregét, hogy „foglalja vissza az ország gazdasága szempontjából létfontosságú megszállt tengerparti területeket". Reznyikov hozzátette, hogy Ukrajna egymillió főt számláló haderő felállításán dolgozik.

Lerombolták Ukrajna hősének emlékművét

Petro Andrjuscsenko, Mariupol polgármesterének tanácsadója közzétett egy videót, amin civilek lerombolják és részben elszállítják a Donyeck megyei Luhanszkban felállított emlékművet, amit Vaszil Slipak világhírű ukrán operaénekes és veterán tiszteletére emeltek, aki 2016-ban Ukrajna védelmében halt meg Keleten. Erőfeszítéseiért 2017-ben posztumusz elnyerte az „Ukrajna Hőse" címet.

Az orosz erők elfogtak egy ukrán emberi jogi aktivistát.

Makszim Butkevics emberi jogi aktivistát elfogták az orosz erők a Luhanszk megyei Hirske közelében – írja a Hromadske Radio. A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség még június végén tett közzé egy videót Butkevicsről és más elfogott ukrán katonákról. Mostanra rokonai is megerősítették, hogy orosz fogságba került.

Gyorsabban és több fegyverrel

Marie-Agnesse Strack-Zimmermann, a Bundestag legfelsőbb védelmi tisztviselője azt mondta: „segítenünk kell Ukrajnát az eddiginél gyorsabban és több fegyverrel”. Szerinte ha Németország ugyanolyan alacsony szinten tartja a háború sújtotta Ukrajnának nyújtott katonai segítséget, mint eddig, az történelmileg fontos problémákhoz vezet.

– Ha Ukrajna veszít, Európa veszít – mondta.

Visszatartott milliárdok

Németország állítólag több mint egy hónapja blokkolta az Ukrajnának nyújtott 9 milliárd eurós uniós segélyt. A Kyiv Independent a Corriere della Sera olasz lapra hivatkozva azt közölte, hogy Christian Lindner, Németország pénzügyminisztere ellenezte a tervezett segélyt, mert aggódik az európai adósság miatt.

Rakétacsapás érte Harkovot

Egy orosz rakéta becsapódot egy hatemeletes lakóépületbe Harkov városában hétfőn reggel – jelentette a Suspilne hírügynökség a harkovi Állami Sürgősségi Szolgálatra hivatkozva. Információik szerint a mentők a helyszínen tartózkodnak, áldozatokról, sebesültekről egyelőre nincs információ. Eddig egy idős nőt mentettek ki a romok alól és megkezdték a törmelékek eltakarítását.

400 ezer ukrán diák van Lengyelországban

A következő tanévre várhatóan megduplázódik, 400 ezerre nő a lengyelországi iskolákba beiratkozott ukrán gyerekek száma – közölte a lengyel oktatási tárca. A beiratkozottak személyesen, de Ukrajnából online is részt vesznek majd az órákon.

Nincs műveleti szünet

Az ukrán elnök szerint az elmúlt héten sokan beszéltek a megszállók tevékenységének állítólagos műveleti szünetéről Donbászban és Ukrajna más részein. Szerinte mindez csak kitaláció, hiszen szombaton is 34 légi csapást indítottak orosz repülőgépek ukrán célpontok ellen.

– Az ukrán hadsereg szilárdan kitart, visszaveri a különböző irányú támadásokat. De még sokat kell tenni annak érdekében, hogy az orosz veszteségek valóban szünetet okozzanak – mondta Volodimir Zelenszkij.

Szándékos gyilkosságokról beszélt az ukrán elnök

Minden orosz katona, aki parancsot ad ukrán civil célpontok elleni támadásra, és mindegyik, amelyik ezt a parancsot végre is hajtja, szándékosan öl. Az ilyen gyilkosokat pedig Ukrajna fel fogja kutatni – mondta éjszakai videóüzenetében Volodimir Zelenszkij. Az ukrán elnök emlékeztetett: a náci gyilkosokhoz hasonlóan, akiket akár 90 vagy 100 éves korukban is megtaláltak és bíróság elé állítottak a világon, az orosz katonák számára is elkerülhetetlen lesz a büntetés.

Borítókép: Ukrán katonák menekülnek orosz rakétatámadás közben Kramatorszkban 2022. július 7-én / MTI / AP