Gyurcsány Ferenc 2010 előtt csődbe vitte Magyarországot, ma mégis a baloldali pártok közül az ő pártja, a Demokratikus Koalíció a legerősebb. Sikeresen szalámizta fel a baloldali pártokat, és ma egyértelműen ő diktál a baloldalon. Jó ideje vissza akar térni a hatalomba, ez azonban nem sikerül neki, az április 3-i országgyűlési választáson – írja az Origo.

A magyar emberek megint egyértelműen kifejezték akaratukat: nem kérnek a baloldalból és Gyurcsány Ferencből.

A DK elnöke és politikustársai azóta is kórusban harsogják és hazudják, hogy a negyedszer is kétharmados győzelmet arató Fidesz-KDNP pártszövetség úgymond "törvénytelen kormány", és nem hajlandóak letenni arról, hogy megbuktassák.

Gyurcsány készül valamire

Azon túl, hogy ismert, mit tett Gyurcsány Ferenc az országgal, nem meglepő tőle, hogy

erőszakra buzdít és hergeli az embereket.

Több hete ugyanis a közösségi oldalán igyekszik felkorbácsolni az indulatokat. A bukott exminiszterelnök "készül" valamire. Gyurcsány aljas és lekicsinylő szavak kíséretében becsmérli a miniszterelnököt, a kormányt, és rendszerváltásról, lázadásról, új, nyugodt időszakról írogat. Kihasználja, hogy a szomszédunkban háború dúl, és az emberek manipulálásával akar visszatérni a hatalomba.

A Facebookon azt írta: pocsék ember Magyarország kormányfője.

A rendszer lebontásáról azt írja, hogy ellenzékinek lenni hazafias kötelesség. Rosszul működő rendszert bontani hazafias tett.

Gyurcsány lázadásról is beszélt, amikor a kata módosítása ellen próbálta hergelni az embereket. Akkor azt írta: "a modern magyar parlamentarizmus három évtizedes működése is bőven teremtett okot kritikára, elutasításra, lázadásra. Mindezek forrásai lehetnek fontos változásoknak. Ezért aztán megértéssel figyelem a budapesti hidak lázadóit. Lázadásuk a kormánnyal való megalapozott ellenszegülésből ered, de messzebbre mutat. Hogy mi lesz a vége, az csak részben múlik a lázadókon. Sokkal inkább azon, hogy a lázadás tettekben is megtestesülő vágya hány ember lelkét, szívét, értelmét keríti majd hatalmába."

Nem ez az első eset

Utcára kell hívni az embereket, és az ellenállásból közösen kell lázadást formálni. A lázadás akkor lehet eredményes, ha az kiterjedt, tömeges és tartós

– ez az idézet egy Gyurcsány Ferenc által jegyzett tanulmányból származik, amit 2019 februárjában hoztak nyilvánosságra. A Magyar Nemzet arról ír, hogy miután a balliberális oldal 2018-ban is vereséget szenvedett a Fidesszel szemben, Gyurcsány Ferenc már az ősszel arra biztatta az embereket, hogy vonuljanak utcára.

A DK vezére még meg is hirdette a lázadás évét, aminek ürügyét először a Sarentini-jelentés, majd később a túlóratörvény szolgáltatta.

Mint emlékezetes, már a téli hónapokban elkezdődtek az utcai vonulgatások, amik 2019 elejére fulladtak ki. Ennek a tüntetéssorozatnak talán a legemlékezetesebb jelenete az volt, amikor a tüntetők fel akarták gyújtani az ország karácsonyfáját. De ugyanerre az időszakra esik az is, amikor néhány baloldali politikus betört az MTVA székházába, és Kunhalmi Ágnes nekifutott egy csukott ajtónak.

Most, hogy a baloldal 2022-ben minden eddiginél rosszabbul szerepelt az országgyűlési választásokon, Gyurcsány Ferenc és pártja megint készül valamire. Ennek lehetett az előszele az, hogy a nyáron ismét kisebb tüntetések voltak (eleinte néhány száz, majd néhány tucat résztvevővel), aminek az ürügyét ezúttal a katatörvény módosítása szolgáltatta. Ezek a megmozdulások azonban minden eddiginél kevesebb embert tudtak megmozgatni- írja az Origo.

Molotov-koktéllal támadtak a szegedi Fidesz-székházra

A portál szerint Gyurcsányék hergelése részben elérte a célját, ugyanis nemrégiben betört egy férfi Szegeden a Fidesz-székház épületébe, és ott eldobott egy Molotov-koktélt - erről csütörtökön 4.30-kor érkezett bejelentés a rendőrségre. A férfi úgy jutott be a Victor Hugo utcai ingatlanba, hogy betörte az ablakot, és bemászott az épületbe. A helyszínre érkező rendőrök megtalálták, de

Időközben eldobta a nála levő Molotov-koktélt az épületben, amellyel tüzet okozott. a járőrök a tüzet eloltották, a 28 éves szegedi férfit elfogták és előállították.

Haág Zalán, a KDNP szegedi elnöke, közgyűlési frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy megdöbbentő, ami hajnalban a szegedi Fidesz-irodában történt.

A baloldal propagandája célba ért. A gyűlölködés palackból kiszabadult szelleme akár emberéletbe is kerülhetett volna, hiszen a pártszékház épületében emberek dolgoznak, családok, gyerekek laknak. Kérjük a baloldal vezetőit, legalább ez alkalommal intsék önmérsékletre propagandagépezetüket. Ez már nem játék. A politikai ellenfeleket érvekkel, vitával, programmal kell legyőzni demokratikus választáson, és nem fizikailag megsemmisíteni. Sajnálom, hogy a XXI. században Magyarországon ezt még szükséges kimondani

– mutatott rá Haág Zalán. A támadással kapcsolatban a Fidesz is közleményt adott ki, amelyben kifejtették:

Magyarország demokratikus jogállam, ahol a politikai véleménynyilvánításhoz mindenkinek joga van, de csak törvényes keretek között, ezért elítélik a szegedi iroda ellen elkövetett politikai indíttatású támadást.

Újra bebizonyosodott, hogy a Gyurcsány Ferenc-féle gyűlöletpolitika előbb vagy utóbb erőszakhoz vezet. A baloldali vezetésű Szegeden már korábban is történt erőszakos, politikai alapú támadás a jobboldallal szemben. Ezért felszólítjuk a baloldali pártokat és Szeged polgármesterét, Botka Lászlót, hogy fejezzék be a gyűlöletpolitikát, és ítéljék el a történteket!

– hangsúlyozták.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én. Fotó: MTI/Mohai Balázs