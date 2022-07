Soros György fia háborúpárti előadást tartott az Európai Külkapcsolati Tanácsán (ECFR). A Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) által finanszírozott szervezet minapi ülésén

Alexander Soros úgy vélte, hogy Nyugat-Európának és az USA-nak már rég háborúznia kellene Oroszországgal, s ha utóbbi nem rendelkezne atomarzenállal, akkor már megtörtént volna egy ahhoz hasonló katonai beavatkozás, mint amilyet a Nyugat hajtott végre az egykori Jugoszlávia területén az 1990-es években, a délszláv háború idején.

Alexander Soros szerint békekötés sem lehetséges az ukrajnai konfliktus szerepelői között. Mint kifejtette, nem hisz abban, hogy a két fél tárgyalóasztal mellett rendezheti a helyzetet, s szerinte az a fő kérdés, hogy ki fog előbb „megfagyni", vagyis abbahagyni a hadviselést. Ijfabb Soros a jelenleginél nagyobb nyugati szerepvállalást nevezett kívánatosnak, és

bírálta, hogy az USA, valamint az európai országok nem segítenek katonákkal is Ukrajnának.

Soros előrelépésként említett különböző ellentmondásos nyugati intézkedéseket – köztük az ukrán félnek küldött fegyverszállítmányokat, és az Oroszország ellen bevezetett szankciókat –, ráadásul mindezt kevesellte.

Szerinte Amerikának és nyugati szövetségeseinek cselekvő – vagyis katonailag aktívabb – félként kellene fellépniük az ukrajnai konfliktusban, ahelyett, hogy a „szokásos szerelemünnepeiken" a saját kultúrájukat éltetik.

Ugyancsak jelzés értékű, hogy az OSF elnökhelyettese pozitívumnak nevezte, hogy „Németország többé már nem pacifista".

A Külkapcsolati Tanács a Soros-hálózat egyik fontos, háttéremberekből álló fóruma, ahol a számukra legfontosabb politikai kérdésekről egyeztetnek. A think tank ülésein időnként magyar tagok – például Bajnai Gordon egykori baloldali miniszterelnök, valamint Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége – is képviseltetik magukat, s maga Soros György is rendszeresen mond ott beszédeket.

Az ukrajnai konfliktus kapcsán a tőzsdepekuláns egy másik kedvelt szócsövén, a Project Syndicate nevű portálon szólalt meg először, erősen militarista álláspontot képviselve. A március első felében kelt írásában a harmadik világháború kitörésével riogatott, s vadászgépek szállítását is sürgette Ukrajnába. Úgy vélte, hogy a MiG típusú repülők bevetése döntheti el a fegyveres konfliktust.

Soros György a májusi, Davosban tartott Világgazdasági Fórumon is háborúpárti nézeteinek adott hangot: ismét a harmadik világháború kitörésének lehetőségét emlegette, s a "szabad világ" megőrzésének előfeltételének nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnök erőire mért vereséget. A milliárdos üzletember az ukrajnai konfliktust a nyílt és a zárt társadalmak küzdelmeként állította be.

Mindezt árnyalja, hogy a Soros-hálózathoz kötődő egyik brókercég komoly anyagi érdekekkel rendelkezik Ukrajnában. A Tomas Fiala tulajdonában álló Dragon Capital mára az egyik legnagyobb ilyen vállalat a keleti szomszédunknál, s több szektorban is jegyez befektetéseket. Fiala eközben a Transparency International Ukraine vezetőségének is a tagja, az általa vezetett brókercég pedig a Soros Alapítvánnyal közösen hozta létre az Új Ukrajna Alapot (New Ukraine Fund), még 2015-ben.

Ugyancsak érdekes egybeesés, hogy mintegy két hónappal ezelőtt, épp azt megelőzően tárgyalt Soros György brüsszeli szövetségese, az Európai Bizottságot alelnöklő Frans Timmermans a Shell olajipari vállalattal, hogy Alexander Soros egyértelmű utasítást adott az Európa Uniónak, kövesse a Shell példáját, és szigorítsa az Oroszországból történő olajbeszerzésre vonatkozó korlátozásokat.

