Orbán Viktor miniszterelnök 2022. július 23-án, szombaton ismét beszédet mond Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, azaz a Tusványoson. A miniszterelnök idén "Tusványos 31 – Van, ami örök!" címmel tartja meg előadását; asztaltársa újfent Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, a moderátor pedig az elmúlt években megszokott módon Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke.

A Mandiner tudósítása szerint pár perc késéssel, 9:36-kor elindult a beszélgetés.

Németh Zsolt köszöntötte a hallgatóságot s gratulált mindenkinek a sikeres korai ébredéshez, „főleg azoknak, akik péntek este sokáig buliztak.” "Van, ami örök" - ezzel a mottóval szervezték meg a harmincegyedik találkozót, amelyről Németh elmondta, hogy azért választották ezt, mert az örökkévalóság észben tartásával kell végrehajtani minden politikai tettet.

Németh Zsolt a köszöntések után átadta a mikrofont Tőkés Lászlónak, aki egy rövid előadást tartott a nándorfehérvári diadal fontosságáról, a déli harangszóról valamint Petőfi Sándorról. Az előadás során Tőkés megemlítette azt, hogy Claus Johannis államfő azzal vádolta meg szociáldemokrata versenytársait, hogy széleskörű autonómiát akarnak biztosítani Székelyföldnek, s oda akarják adni Erdélyt a magyaroknak. Mikor megkérdezte a miniszterelnököt, hogy ő mit szól hozzá, Orbán csak így szólt:

Hazámat szolgálom!

Tőkés László püspök beszéde után Németh Zsolt átadta a szót Orbán Viktor miniszterelnöknek, azzal a felütéssel, hogy meglehetősen nehéz időket élünk és talán még nehezebb idők várnak ránk.

Orbán Viktor: Jó oka van annak, hogy Fidesz-fröccsöt igyunk!

A miniszterelnök beszámolt arról, hogy Németh úgy kérte fel, hogy feleannyi ideig beszéljen, mint amennyi ideig beszélne. Elmondta, hogy sok mondandója van, s megemlítette, hogy jó oka van annak, hogy „Fidesz-fröccsöt” igyunk: egyharmad-kétharmad. Hozzátette, „van, ami örök”.

A beszédet ekkor bekiabálás szakította meg, néhányan egy román feliratú molinót tartottak fel „Van, ami örök: Erdély román föld” felirattal. A miniszterelnök megkérte az intézkedő biztonságiakat, hogy

Udvariasan, mint a budapesti rendőrök a hidakon a narkósokkal.

A nyugati civilizáció tartóoszlopai repedeznek

A veszélyek korába léptünk, és korábban megrendíthetetlennek hitt oszlopai repedeznek a nyugati civilizációnak – jelentette ki Orbán. Három ilyet idézett fel: korábban azt gondoltuk, a tudomány védőburkában élünk, de jött egy vírus. Azt hittük, hogy Európában nem lehet háború, most a szomszédban az van, és azt gondoltuk, a hidegháború nem térhet vissza, de most sokan dolgoznak mégis azon, hogy blokkvilágba szervezzék az életünket.

Hozzátette, hogy az adatok tükrében a világ egyre jobb helynek tűnik, "miközben mi ennek az ellenkezőjét érezzük". Példaként azt hozta, hogy tovább élünk, a szegénységben élők aránya a töredékére csökkent, a heti munkaórák száma lecsökkent, miközben a szabadidő megnőtt.

De az általános hangulat mégis az, hogy a világ egyre rosszabb hely és van valamilyen világvégevárás.

A rivális civilizációk kitanulták a nyugati technológiákat, de az értékrendszert nem vették át

Orbán Viktor szerint ez egy nyugati jelenség, amire a született nyugatosok csak legyintenek, s azt mondják, hogy nincs baj, már 100 éve is erről beszéltek. Viszont a miniszterelnök szerint ami most van, az nem csak szellemi és demográfiai hanyatlás, mint 100 éve, hanem anyagi és hatalmi hanyatlás is.

– jelentette ki. Hozzátette, hogy a legfájóbb ebben az, hogy elvesztettük az energiahordozók feletti ellenőrzést.

