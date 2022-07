Cikkünket a videó alatt folyamatosan frissítjük!

„Mindaz ami az árfolyam és az infláció területén van az a háború következménye”

Gulyás kérdésre azt mondta, mindaz ami az árfolyam és az infláció területén van az a háború következménye. Magyarországon az infláció alacsonyabb, mint a környező országokban, és ennek oka az árstopok bevezetése. Az árfolyam esetében a kilengés a másik irányba van - tette hozzá. Ennek oka a nettó energiaimport magasabb mint Európa legtöbb országában, és az államadósság mértéke. Semmilyen kapkodásra nincsen szükség, mert a magyar gazdaság alapjai stabilak.

Nagy versenyelőny az energiatakarékosság

Az extraprofit-adóval érintettek nagy többsége nem tudja átterhelni a vásárlókra a plusz terhet – válaszolta egy kérdésre a miniszter. Az energiatakarékosság fontos, hosszútávon pedig nagy versenyelőny, Gulyás Gergely azt javasolja, tekintsünk a főváros kezdeményezésére ilyen szemüveggel.

„Az Ön logikájának csak a valóság mond ellent”

Az Ön logikájának csak a valóság mond ellent – mondta Gulyás az egyik baloldali újságírónak. Oroszországnak nem kellett volna megtámadnia Ukrajnát, míg a megtámadott félnek nem akarok és nem is adhatok tanácsot – mondta egy másik kérdésre a miniszter. Béke a tárgyalóasztaloknál szokott születni, de Európa azért került abba a helyzetbe, mert az energetika területére is kiterjesztette a szankciókat.

A V4 országok közül nálunk a legalacsonyabb az infláció

Az infláció a visegrádi négyek közül Magyarországon a legalacsonyabb – mondta egy másik kérdésre Gulyás.

Ettől tartanak a németek

Gulyás kérdésre elmondta, egyelőre nem tartanak attól, hogy Ukrajna felől illegális migránsok törnének be. Folyamatos a gáztárolók feltöltése, jelenleg 35 százalék a töltöttségi ráta. A kormány nem tart attól, hogy az unió gázembargót vezetne be, sokkal nagyobb a német félelem attól, hogy nem jutnak elég gázhoz.

„Meg kell védeni azt, amit elértünk”

Gulyás közölte, most azt próbáljuk elérni, hogy megvédjük amit elértünk. Persze a kormány célja, hogy a fizetéseket emelje, de tekintettel kell a mostani nemzetközi helyzetre.

Gulyás: Szeretnénk Európát a józan ész talajára visszavinni

A jelenlegi helyzetben a család-és rezsivédelem mellett áll a kormány, és mások továbbra is több szankcióban gondolkoznak – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Szeretnénk Európát a józan ész talajára visszavinni, de mivel kicsik vagyunk, ezért erre nem sok esélyünk van, és ezért helyben a foglalkoztatottság és a rezsiárak fenntartására koncentrálunk.

Arányos erőszak mértéke

A határvadász egységeknek az érkező erőszak mértékében kell viszontválaszolniuk – mondta az Origo kérdésére Gulyás.

Informálisan már kapott jó visszajelzéseket a kormány azzal kapcsolatban, hogy négy kérdésben lépett a kabinet az Európai Bizottság kérdéseire – mondta Gulyás az Origo kérdésre.

Még nincs döntés a határvadászok bérezéséről

Nem született végleges döntés a hátárvadászok bérezése kapcsán – mondta egy másik kérdésre.

Koronavírus: nem szükségesek védőintézkedések

Gulyás szerint a koronavírus esetszámok emelkedése miatt nem kellenek védőintézkedések, mivel minimáéis az emelkedés.

Ősszel lehet megállapodás a helyreállítási alapról

Gulyás kérdésre elmondta, várhatóan ősszel lehet megállapodás a helyreállítási alapról. A legnagyobb akadályt az EP jelenti, ahol a magyar baloldal mindent megtesz, hogy ne jusson hozzá a megfelelő forrásokhoz. Az európai együttműködést súlyosan sértő lépéseket tesz az EP – mondta a miniszter.

Ezen a területen nem lesz államosítás

A kormány semmilyen államosításra nem készül a vízszolgáltatók esetében – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Több önkormányzat jobb híján átadnák a vízszolgáltató cégeiket a megemelkedett költségek miatt. Egyelőre csak megkeresések vannak.

Lesz augusztus 20-án tűzijáték

Lesz tűzijáték augusztus 20-án – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Nemcsak tűzijáték, hanem négynapos programsorozat is lesz 20 helyszínen. 32 perces tűzijáték lesz, 4,3 kilométer hosszan lesz látható.

Az uniós megállapodástól sem kell csodát várni

Magyarországnak finanszírozási nehézségei nincsenek, így egy esetleges uniós megállapodástól sem kell csodát várni – mondta egy másik kérdésre Gulyás. Az RFF-ről való megállapodás a családvédelmi törvény elfogadása miatt maradt el 2021-ben – mondta a miniszter.

Így lehet stabilizálni a forint árfolyamát

Gulyás kérdésre elmondta, a gázár magassága befolyásolja leginkább a forint árfolyamát, ezért a minél nagyobb gázfüggetlenség elérésével lehet stabilizálni. A költségvetési hiányt tartja a kormány – tette hozzá.

A baloldal mindig ellenezte a rezsicsökkentést

Gulyás kérdésre elmondta, a baloldal mindig a rezsicsökkentés ellen foglalt állást, míg a kormány szerint mindent meg kell tenni a családok támogatásáért.

Erre készen kell állnia a határvadászoknak

Gulyás kérdésre elmondta, a határvadászoknak készen kell állnia az erőszakos cselekedetek kezelésére. Az éhínséggel fenyegető gabonahiány azokat az országokat sújtja majd, akik kibocsátó szerepben van a migrációt tekintve.

Azért döntöttek a 4000 fős határvadász keretről, mert ennyi ember elegendő a katonákkal és a rendőrökkel kiegészítve, de adott esetben lehet bővítés is – mondta Gulyás egy másik kérdésre.

Jönnek a határvadászok

A migrációs helyzetről azt mondta, hogy míg tavaly 47 ezer, addig idén 110 ezer embert kellett feltartóztatni. Tavaly 431 embercsempészt, míg idén 836 embercsempészt fogtak el. A belügyminisztérium keretében határvadász egységes jönnek létre, nagyjából 4000 határvadász lesz - jelentette be a miniszter. Első körben 2200 határvadászt vesznek fel. Mindez tehermentesíti a katonaságot. A honvédelmi alapból biztosítják ennek a költségét.

Meghosszabbíthatják Paks1 üzemidejét

Gulyás szólt arról is, kezdeményezik Paks1 üzemidejének a meghosszabbítását. Legalább évi kétmilliárd köbméterre emelik a hazai gázkitermelést – tette hozzá. 3 gigawatt naperőmű kapacitás 6 gigawattra lesz bővítve – mondta. A cél, hogy a magyar költségvetés továbbra is megbízható legyen, és minél előbb megállapodjanak a helyreállítási alapról. A magyar baloldali képviselők intenzíven lobbiznak a megállapodás ellen – tette hozzá. Ennek a bizonyítéka az EP tegnapi határozata is.

Ezekben a kérdésekben egyezett meg a kormány a bizottsággal

Gulyás szólt arról is, hogy a helyreállítási alapról szóló tárgyalások előrehaladtak, kiküldte a kormány a további javaslatait a megegyezés érdekében. Négy fontos területen elfogadtuk a bizottság álláspontját: nemzeti közbeszerzéseknél is 15 százalék alatt lesz az egyajánlatos közbeszerzések aránya, a bíróság dönthet korrupciós ügyek esetében a további lépésekről, ha az ügyészség lezárja azt, Magyarországnak az uniós források egy részét az energiafüggetlenség megvalósítására kell fordítani. A hitelként kapott uniós forrásokat az energiafüggetlenség elérésére kell fordítnai – mondta a miniszter.

Árfolyammozgás: az egésznek a kiváltó oka a háború és az erre adott válaszok

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője arról beszélt,hogy a minden piaci idegesség ellenére a magyar gazdaság fundamentumai kifejezetten erősek. A legfrissebb ipari termelési adatok 9,4 százalékos erősödést mutatnak, a teljes foglalkoztatottság megvalósult, a költségvetési bevételek lényegesen magasabbak a vártnál – tette hozzá. A kormány elkötelezett az idei és a jövő évi költségvetési hiánycél mellett. Az árfolyamot ma a gázár és az olajár mozgatja. Az egésznek a kiváltó oka a háború és az erre adott válaszok.

Egész Európa a szankciók hatásaitól szenved

– mondta a miniszter.

