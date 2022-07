Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint Heves és Nógrád megyében kell készülni arra, hogy rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több eső eshet, ezért azokra a területekre másodfokú riasztást adtak ki.

Emellett az ország többi részére - öt nyugati megye: Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala és Somogy kivételével – elsőfokú figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt.

Azt írták: az Északi-középhegység térségében lévő intenzív zivatarok fokozatosan észak felé haladnak, az ismétlődő cellákból felhőszakadás kísérheti őket, és jégeső, viharos kifutószél (60-90 kilométer/órás) is előfordulhat. Nyugat felől kiterjedtebb csapadék halad kelet felé, a reggeli órákban beágyazott zivatarokkal, helyenként pedig intenzívebb zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez felhőszakadás társulhat.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva azt kérte, mindenki figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, riasztásait.

Ahol kiadták a felhőszakadás miatti riasztásokat, javasolt a pincéket áramtalanítani, továbbá minden olyan tárgyat, amelyekben a víz kárt tehet, felvinni onnan.

Felhívta a figyelmet a villámárvíz veszélyére is. Az utcán hömpölygő vizet ajánlott elkerülni. Néhány centiméteres víz is képes ledönteni az embert a lábáról, a térdig érő vízfolyás pedig autókat is elsodorhat. Gépkocsival azért sem tanácsos áthajtani a hömpölygő vízen, mert ha a légszűrőbe víz kerül, az autó leállhat – mondta.

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzése szerint később zivatarveszély miatt is adhatnak ki másodfokú riasztásokat Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az ország többi területén is várható a zivatarok miatt riasztás, de vélhetően csak elsőfokú.

Kiemelték: napközben a front előterében több helyen kialakuló hevesebb zivatarok súlypontja várhatóan eleinte inkább a középső tájakra, a Duna-Tisza közére esik, majd késő délutánra, estére inkább az Alföld keleti felére és északkeletre helyeződik át. A zivatarokhoz 60-80, néhol 90 kilométer/órásnál is nagyobb viharos szélroham, felhőszakadás (helyenként rövid idő alatt 20-50 milliméternyi csapadék) és (néhol nagyobb jégdarabokkal) jégeső társulhat.

A keleti országrészben még 25-26 Celsius-fok feletti középhőmérséklet várható, de délután, este az intenzív csapadékgócoknak köszönhetően mérséklődik a meleg.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)