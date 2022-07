Ahogyan arról korábban beszámoltunk, migránsok két csoportja támadt egymásra lőfegyverekkel szombat hajnalban a magyar határhoz közeli szabadkai erdőben, a helyszíni beszámolók szerint

a lövöldözésben egy ember meghalt és heten súlyosan megsérültek, egy 16 éves lány válságos állapotban van.

A szabadkai rendőrségre éjjel háromkor érkezett bejelentés, hogy a szerb-magyar határ mellett fekvő erdőből fegyverropogás hallatszik. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a rendőrség különleges egységei, amelyek golyóálló mellényben közelítették meg a helyszínt. Az erdőt és az arra vezető utakat lezárták. A helyiek beszámolói szerint a mentők folyamatosan szállították a sérülteket, Makova Sedmica települést – amelynek a közelében történt a lövöldözés – a rendőrség lezárta, nem lehetett sem elhagyni, sem belépni a területére.

Beszámolók szerint az utóbbi időben nőtt a nyomás a szerb-magyar határszakaszon, és arra is volt példa, hogy a migránsok megdobálták a határőröket, így az sem zárható ki, hogy a most használt fegyvereket eredetileg nem egymás, hanem a határt védők ellen akarták használni.

A helyszínre utazott a szerb belügyminiszter is. A szabadkai Pannon RTV információi szerint a migránsok a rendőrökre is tüzet nyitottak.

Tűzparancs volt érvényben

Az egyik migránsbanda még most is szökésben lehet. Az M1 tudósítója arról számolt be, hogy a feltételezések szerint az afgán és a pakisztáni migránsbanda azért támadt egymásra, mert át akarják venni egymástól azt a területet, amit az embercsempészek uralnak. Szombat este a migránsok egy csoportja megpróbált áttörni Magyarországra, de a 60 migránst a magyar rendőrök Ásotthalomnál elfogták.

Körözött terroristát is elfoghattak

Nagy a nyugtalanság Szabadkán a migránsok közötti véres leszámolás után. Az észak-bácskai körzetvezető ígéretet tett, hogy többé nem lesz lövöldözés az erdőben, de ennek ellenére a helyiek is attól tartanak, hogy már nem élhetnek biztonságban saját otthonaikban – erről ír a V4NA hírügynökség.

Soha többé nem fordulhat elő a szombati leszámoláshoz hasonló eset Szabadkán

– ezt mondta a helyszínen az észak-bácskai körzetvezető, aki arra kérte a szabadkaiakat, hogy maradjanak nyugodtak és őrizzék meg a hidegvérüket. Aláhúzta: a rendőrség végzi a munkáját, megőrzi a város békéjét. A körzetvezető azt is bejelentette, hogy

gyakorlatilag befejeződött az erdő átvizsgálása, és ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy soha többé nem lesz ilyen lövöldözés.

A hivatalos álláspont az, hogy 1 halott és 7 sérült van. További nem hivatalos információk szerint a szerb csendőrség egy körözött terroristát is őrizetbe vett a makkhetesi erdőben a migránsok között. Nem világos, hogy ő azonos-e a 26 éves afgán férfival, akinek elfogását ma közölték.

Megfeszített tempóban dolgoztak a mentők és orvosok

A lövöldözésnek hivatalosan egyetlen áldozata van, egy 20 és 30 év közötti férfi, akinek sem személyazonosságát, sem származási országát nem tudták megállapítani. A férfit megpróbálták újraéleszteni, de már nem tudtak segíteni rajta.

A legsúlyosabb állapotban most egy 2006-os születésű, vagyis egy mindössze 16 éves lány van, P.M., aki iráni származású. Elsőként szállították be a kórházba, reggel 6 óra 20 perckor. Medencetájon szenvedett lőtt sérülést, a belső szervei is károsodtak.

Az orvosok azonnal megműtötték, állapota azonban továbbra is válságos.

Egy másik sérültet, egy 2001-es születésű férfit, F.M.-et egy órával később, 7 óra 20-kor szállították be – szintén hastájon kapta a lövést. Állapota súlyos. 8 óra 9 perckor érkezett a következő sérült, az 1990-es születésű H.M., aki afganisztáni származású, és szintén súlyos hasi sérülést szenvedett. A következő órákban még több olyan migránst is beszállítottak, akik személyazonosságáról nincsenek információk, vagy csak részleges adatokat tudni.

A kórház igazgatója azonban megerősítette, hogy a sérültek között nincs rendőr és civil sem.

Saša Dželebžić arról is beszélt, hogy a kórház és a mentőszolgálat teljes munkáját át kellett szervezni, ugyanis az erdőben történő események mellett a lakosság szükségleteit is el kellett látni, így például egy szívrohamhoz is riasztották őket – a pácienst sikerült időben ellátni. Az intézményvezető egyúttal kiemelte az orvosok és mentősök emberfeletti munkáját, és hogy a váratlan körülmények között is professzionálisan teljesítettek.

Felháborodás és félelem Szabadkán

A V4NA már korábban is beszámolt arról, hogy Szabadka érintett városrészében rengeteg a migráns. Folyamatosan vonulnak az erdőt és a központot összekötő úton. Hálózsákokat és megrakott táskákat cipelnek magukkal, hogy utána az erdőben táborozzanak, az éj leple alatt pedig megpróbáljanak áttörni a magyar határkerítésen. Napokat, heteket is eltöltenek így az erdőben. Rendszeresen hagynak maguk után szemetet, sőt, személyes holmijukat is szétdobálják, ha már nem bírják cipelni. Ez látható a V4NA fotóján is.

Forrás: V4NA

A helyiek rettegnek, a gyerekeiket nem szívesen engedik az utcára, pedig a migránsok útvonalán található Szabadka egyik legnagyobb iskolája, az erdő szélén pedig – ahol a mostani lövöldözés történt – óvoda is működik.

Testvéreim, mikor fogunk megszabadulni ezektől a szemétládáktól és kirúgni őket az országból? Remélem, a szabadkai rendőrség ezek után meggondolja magát, és megfelelően fog dolgozni!

– ilyen és ehhez hasonló kommentárok jelentek meg a helyi szerb oldalakon a szombat reggeli események után. A szerbeknek elegük van a százszámra a városba érkező bevándorlókból. Elkeseredettségükben a rendőröket hibáztatják, amiért nem érzik magukat biztonságban.

Szerbia lakosainak tilos fegyvert birtokolni és hordani, a migránsok viszont lassan felfegyverkeznek! A rendőrség azért van, hogy megvédjen minket? Hát, tőlünk, adófizetőktől kapják a fizetést. És nektek, rendőröknek van feleségetek, gyereketek, nővéretek, anyukátok... nyugodtan alszotok, tudván, hogy azzal, hogy elfordítjátok a fejeteket a problémától (migránsoktól), mindannyiunk biztonságát veszélyeztetitek?

– olvasható ez is a kommentek között. Az egyik olvasó pedig már a nyugat-európai no-go zónákhoz hasonlítja a magyar határ mentén lévő erdőt:

a rendőrségnek golyóálló mellényben kell bemennie az erdőbe? A francba is, mit vártunk? A város tele van migránsokkal. Ki a bűnös? Ki fog erre válaszolni a nép előtt?

Szerbiában jelenleg körülbelül hatezer illegális bevándorló tartózkodik. Az Afrikából és a Közel-Keletről érkező migránsok célja nem a nyugat-balkáni ország, hanem az Európai Unió, főként Németország, ám a magyar határzár miatt sokan hosszabb időre Szerbiában rekednek.

Borítókép: Migránsok csoportját fogják el határőrök és rendőrök Ásotthalom külterületén, a makkhetesi erdő magyar oldalán, 2022. július 2-án / Origo / Szabó Gábor