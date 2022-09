Ráadásul Gyöngyösi Jakab Péterhez hasonlóan szintén egy, az Országgyűlés pénzéből fenntartott lakást rendezett be „munkalakásnak”. Sajátos módon éppen Jakab korábbi kabinetfőnöke és szeretője robbantotta az újabb „privátbombát”, amikor kiposztolta, hogy az új pártelnök Gyöngyösi is közpénzből bérelt lakást magának és pártaktivista élettársának.

Nyilvánvalóan a bosszúvágy vezette Jakab Péter élettársát

Forrás: Ripost / Facebook

A hölgyről azóta kiderült, hogy nem pusztán Gyöngyösi asszisztense, hanem aktív politikus, aki a Jobbik ifjúsági tagozatának alelnökeként került az új pártelnök látókörébe. Akit egyébként a szebbik nem iránti rajongása miatt a pártban, a Ripost szerint a Nagy Vadász névvel illetnek.

A hölgy, amint azt a Ripost jobbikos forrásai megerősítették, dokumentumokkal és fotókkal is alátámasztották, végighaknizta Gyöngyösi Márton EP-kampányát. Esténként pedig – gyakorlatilag élettársi viszonyt létesítve – a közpénzből bérelt parlamenti álomlakásban, Budapest egyik legdrágább utcájában éltek együtt. A nyilvános parlamenti szerződés szerint az V. kerületi Falk Miksa utcában, a 7-es szám alatt, egy első emeleti, lift nélkül is könnyen megközelíthető – ez állítólag fontos szempont volt a lakás kibérlésekor – luxusapartman volt a közös otthonuk. A kampányfotókon világosan látszik, hogy a jobbikos politikusnő szinte árnyékként követte Gyöngyösit.

Szerelem közpénzen, a Jobbik politikusnője árnyékként követte Gyöngyösit

Forrás: Ripost / Facebook

Gyöngyösit Nagy Vadásznak becézik a Jobbikban, stábjában egymást érik a csinos hölgyek...

Forrás: Ripost / Facebook

Gyöngyösi aztán a következő évben, ahogy ő nyilatkozta, „házassági válságát rendezve” visszatért a feleségéhez, de a szeretőjéről kétségkívül gondoskodott. Az ifjúsági tagozat alelnöke Egerben, Gyöngyösi Márton jó barátjánál, az egri polgármesternél Mirkóczki Ádámnál lelt munkára.

A két politikus kényes ügyekben is számíthat egymásra

Forrás: Ripost / Facebook

A hölgy itt is közszereplőként dolgozott, akárcsak a Jobbik Ifjúsági Tagozatában, ő lett Mirkóczki sajtófőnöke, aki nyilvános fellépései során személyesen is képviselte a politikust. Sajtófőnökként magától értetődő, hogy ő is gyakran bukkant fel Mirkóczki Ádám közvetlen közelében, csakhogy...

Gyöngyösi után jött Mirkóczki...

Forrás: Ripost / Facebook

Párttársa és barátja, Mirkóczki Ádám készséggel segített Gyöngyösi Mártonnak. Jobbikos hölgyaktivistát nem hagynak magára

Forrás: Ripost / Facebook

Néhány hónap múltán Mirkóczki Ádám esetében is robbant a szokásos jobbikos „privátbomba”. Egy portál nyilvánosságra hozta a városszerte terjedő újabb „szenzációt”, miszerint a jobbikos politikus hölgy és a háromgyerekes családapa, Mirkóczki Ádám immár egy pár.

Ez a blog robbantotta ki az újabb botrányt

Forrás: Ripost / Facebook

Gyöngyösi Márton a hírek hallatán elfordította a fejét, úgy tett, mint akinek már semmi köze sincs az újabb botrányhoz. Mirkóczki Ádám pedig a jobbikosok szokásos mentegetőzését vette elő, miszerint nincs itt másról szó, csak egy magánéleti válságról. Zavaros mentegetőzést tett közzé a közösségi médiában, amiben még azt is kijelentette, tudja jól, az ilyesfajta magánéleti botlások egy politikus esetében „hatványozottan bajt okoznak” – írja cikkében a Ripost.