Gyurcsány Ferenc most is elvitte a show-t. Aki politikával foglalkozik, annak Orbán Viktor szakálla után az ő készülünkje, illetve a DK által szervezett lecsófőzős Szeptemberiális volt a legfontosabb esemény – mondta a Magyar Nemzetnek Kiszelly Zoltán arról, hogy a bukott miniszterelnök után az MSZP is bejelentette, rezsistopfórumokkal járják majd az országot, de ugyancsak országjárásra készül Jakab Péter is, aki vélhetően a Nép Pártján nevű mozgalmát akarja népszerűsíteni.

A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója hangsúlyozta: Gyurcsány a tankönyv szerint dolgozik, tudja, hogy szeptemberben nemcsak az iskola, hanem a parlament is elkezdődik, amire a DK-nak látványos produkcióval kell készülnie. Emlékeztetett: ilyen volt, amikor a bukott miniszterelnök és párttársai 2012 szeptemberében, Hét nap a szabad választásokért címmel egyhetes „éhségsztrájkot” tartottak a Kossuth téren.

"A hírverés és figyelemfelkeltés a mostani uborkaszezonban is sikerült Gyurcsánynak, aki után csak kullognak a többiek. Ők eddig a tévéstúdiók és a Facebook világában mozogtak, az emberek közé viszont nem mentek ki"

– mondta a politológus.

Kiszelly Zoltán pótcselekvésnek nevezte az MSZP rezsistopfórumos országjárását, hangsúlyozva, hogy a szocialisták ráadásul a Jobbiktól vették át ezt a témát.

"Az MSZP minden bizonnyal a jelenleg zajló tisztújítás miatt kapcsolt egy kicsit magasabb fokra és próbálja meg felhívni magára a figyelmet. Amint azonban lezajlik a procedúra, a párt várhatóan visszaáll majd a szokásos kerékvágásba"

– fogalmazott. A politológus emlékeztetett: ugyanez történt az LMP-ben is, ahol a tisztújítás előtt erdővédő körök létrehozásával kampányoltak a médiában, a téma azonban a tisztújítás befejeztével szinte teljesen elsikkadt. Kitért arra is, hogy bár Márki-Zay Péter is országszerte járja az általa létrehozott Kossuth-köröket, sőt nemrég egy müncheni Kossuth-körbe is ellátogatott, Hódmezővásárhely polgármestere körül „nem érzékelni a pezsgést”.

Jakab Péterrel kapcsolatban a politológus úgy vélekedett: a Jobbik volt elnöke és az általa alapított Nép Pártján Mozgalom a nyár közepén még vezető téma volt a baloldalon, ami szeptemberre azonban elsikkadt, érdektelenné vált. Szerinte ráadásul Jakab Péter az őszi parlamenti ülésszakra elveszítette azokat az eszközöket, amelyekkel eddig a legjobban tudott operálni, és fel tudta magára hívni a figyelmet.

"Független képviselőként se napirend előtti felszólalásokra, se interpellációkra nincs már lehetősége, így alapvetően parlamenten kívüli akciókra támaszkodhat, ezért hirdetett országjárást"

– mondta Kiszelly Zoltán. Megjegyezte: Jakab manapság már a DK-s portál, a Nyugati Fény cikkeit osztja meg közösségi oldalán, ami azt jelzi, hogy útja Gyurcsányék felé viszi. A Századvég Politikai Elemzések Központjának igazgatója úgy összegzett: Gyurcsány Ferenc célja, hogy a parlament őszi ülésszakának végére megerősítse pártja vitathatatlan vezető szerepét a baloldalon és jelenleg úgy tűnik, ebben senki sincsen, aki megakadályozhatná.