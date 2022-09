Ez egy olyan hálózat lesz, amely a családközpontú, családbarát elnököket tömöríti

- hangsúlyozta, majd elsőként hívta meg a szerb államfőt a csatlakozásra.

Kifejtette: a szerb államfő személyesen és elnökként is bizonyította, hogy milyen fontosak számára a családok. Érdekében és szándékában áll megtenni mindent azért, hogy a fiatalok Szerbiában is támogatást kapjanak a családalapítási terveikhez.

A megbeszélésen szó esett a migrációs problémákról, az európai uniós bővítés kérdéséről, energetikai és családpolitikai kérdésekről is.

Az Ukrajnában zajló háborúval kapcsolatban Novák Katalin kiemelte: a szankciók és az abból következő energetikai válsághelyzet érinti a szerb és a magyar embereket is, ahogy érint mindenkit Európában, s a hatása Európán is túlmutat. Mint mondta, nehéz időszak következik, a háború láthatólag nem fog egyhamar véget érni.

Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök katonai tiszteletadás mellett fogadja Novák Katalin köztársasági elnököt hivatalos látogatásán a Szerbia Palota előtt Belgrádban

Fotós: Bruzák Noémi / Forrás: MTI

"Mi éppen ezért is vagyunk a béke mellett, ezért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ennek a háborúnak minél előbb véget kell érnie. Minél előbb meg kellene találni az utat a békefolyamathoz, a béketárgyalásokhoz és a mielőbbi békemegállapodáshoz" - fogalmazott Novák Katalin.

Kitért a migrációs hullámra is, amely Szerbián keresztül is érkezik Magyarországra. Novák Katalin megköszönte a szerb erőfeszítéseket, amelyet annak érdekében tesznek, hogy Magyarországra se juthasson el jelentős tömegű bevándorló. Mint mondta, ezek az emberek nem Szerbiát célozzák meg és nem is Magyarországot, de a mi országainkon keresztül jönnek. Ezért is kell felhívni a figyelmet arra, hogy a migráció most is egy létező fenyegetés, most is egy realitás és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Európa biztonságát megőrizzük. "Ebben kiemelt partnerünk Szerbia, és ebben is köszönöm, hogy számíthatunk Vucic elnök úrra" - jelentette ki az államfő.

Az európai uniós bővítés kérdésével kapcsolatban elmondta: Szerbia által az Európai Unió gazdagodna, s az Európai Uniónak is szüksége van Szerbiára, nem csak fordítva. "Mi, ahogy eddig is, a jövőben is minden alkalommal támogatni fogjuk a mielőbbi európai uniós tagság felé vezető döntéseket"

- hangsúlyozta.

Novák Katalin kitért arra is, hogy Szerbia és Magyarország között a korábbinál sokkal intenzívebb a gazdasági kapcsolat és köszönetét fejezte ki, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési program végrehajtásában Szerbia az első pillanattól partner.