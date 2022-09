Cikkünk frssül!

Az EU Oroszország felfüggesztését kéri az ENSZ Biztonsági Tanácsában

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kijelentette, hogy Oroszországot fel kell függeszteni az ENSZ BT-ben, mert „provokálatlan és indokolatlan háborút indított”. Jelenleg Oroszország azon öt állandó tagállam közé tartozik, amelyek vétójoggal rendelkeznek az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Michel kijelentette, hogy a vétójognak kivételnek kell lennie, de ez szabállyá vált. Ez nyilvánvaló utalás arra, hogy Oroszország a Biztonsági Tanács határozatait blokkolja.

A férfiak nem hagyhatják el katonai engedély nélkül a Krímet

A férfiaknak engedélyt kell szerezniük a helyi katonai besorozási irodáktól, mielőtt elhagynák a félszigetet – jelentette a Kríminform hírügynökség a krími orosz adminisztrációra hivatkozva. Az engedélyek olyan férfiak számára adhatók ki, akiknek alapos okuk van a Krím elhagyására, például üzleti utak, oktatás vagy orvosi kezelés miatt.

Jackivka falu most ukrán kézen van

Az ukrán fegyveres erők bejelentették, hogy felszabadítottak egy újabb települést a donyecki régióban, és javították pozícióikat a keleti Bahmut városa körül. Olekszij Hromov, az ukrán fegyveres erők vezérkara hadműveleti igazgatóságának helyettes vezetője szerint a donyecki régióban található Jackivka falu most ukrán kézen van (a település az északi területeken, az Oszkol folyó menti és Limán városa elleni műveletek miatt fontos – a szerk.).

Ukrajna állítása szerint kamikaze drónokat lőttek le

Ukrajna azt közölte, hogy lelőtt négy iráni gyártmányú „kamikaze” drónt, amelyeket az orosz fegyveres erők használtak. Ukrajna és az Egyesült Államok azzal vádolta Iránt, hogy drónokat szállít Oroszországnak, Teherán ezt tagadta. Zelenszkij ukrán elnök arra kérte a külügyminisztériumot, hogy reagáljon az iráni felszerelések használatára.

Újabb amerikai lépések

Az Egyesült Államok a szövetségeseivel együtt kész további gazdasági intézkedéseket hozni Oroszországgal szemben, ha Moszkva tovább lép Ukrajna annektálása ügyében – közölte a Fehér Ház. Az Egyesült Államok színlelt népszavazásnak minősítette a Kelet-Ukrajna egyes részein zajló népszavazást, amit e területek annektálása felé tett lépésnek tekintenek.

ENSZ-vádak

Az ENSZ szerint a nyomozóik arra a következtetésre jutottak, hogy Oroszország háborús bűnöket követett el Ukrajnában, beleértve a polgári területek bombázását, számos kivégzést, kínzást és szörnyű szexuális erőszakot. A három független szakértőből álló csoport előzetes vizsgálatot indított Kijev, Csernyihiv, Harkov és Szumi régiók területén.

Kiadták a listát, hogy kiket nem érint az orosz besorozás

Az orosz védelmi minisztérium számos szakmát jelölt meg, amelynek képviselői mentesülnek a hadkötelezettség alól. Így az állami médiának dolgozó informatikusok és újságírók, valamint a bankárok és a csúcstechnológiai iparágak alkalmazottai is mentességet kapnak. A munkaadóknak listát kell készíteniük az érintett munkavállalókról. Egyes kommentátorok észrevették, hogy a mozgósítási rendelet szövege homályos maradt, ami adott esetben lehetővé teszi annak bővítését. Egy bekezdés például teljesen titkos. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője erről azt mondta, hogy ez a besorozható oroszok teljes számára vonatkozik, amelyet nem közölnek. Korábban a független Novaja Gazeta újság meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy az érintett rész akár egymillió ember behívását is lehetősé teszi a bejelentett 300 ezerhez képest.

Finnország korlátozza az Oroszországból érkezők belépését

Finnország jelentősen korlátozni kívánja az oroszok beutazását és a vízumok kiadását, mivel az Oroszországból érkező forgalom megduplázódott a múlt héthez képest. A hírek szerint a korlátozások nem vonatkoznak majd a Finnországba rokonlátogatásra érkező oroszokra.

A kormány régóta szerette volna korlátozni az orosz turizmust Finnországban, de nehéz volt erre érvényes indokokat találni.

A NATO megnöveli az Ukrajnának nyújtott segítséget

A NATO több segítséget fog felajánlani Ukrajnának válaszul az orosz „álnépszavazásokra” a megszállt területeken. Ezt ígérte a szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg. Az Ukrajna négy régiójában tartott népszavazáson azt kérdezik, hogy az ottaniak Oroszországhoz akarnak-e tartozni. A nyugati szövetségesek azt mondják, hogy Oroszország ezzel lépést tesz a területek annektálása felé. „A háború befejezésének legjobb módja, ha tovább erősítjük az ukránokat a csatatéren, hogy egy bizonyos szakaszban leülhessenek és olyan megoldásra jussanak, amely Ukrajna számára elfogadható, és amely megőrzi Ukrajnát szuverén, független nemzetként Európában” – mondta Jens Stoltenberg.

Megfosztották akkreditációjától Irán kijevi nagykövetét

Az ukrán külügyminisztérium bejelentette, hogy megvonja az akkreditációt az iráni nagykövettől, és csökkenti a Kijevben tartózkodó iráni diplomaták számát. A minisztérium arra hivatkozott, hogy Oroszország Iránból származó drónokat használt abban a támadásban is, amiben két drón megölt egy nőt, és lerombolt egy adminisztratív épületet Odessza kikötőjében. A külügyminisztérium közleménye szerint Oroszország fegyverekkel való ellátása az Ukrajna elleni háború érdekében barátságtalan cselekedet, amely súlyos csapást mér az Ukrajna és Irán közötti kapcsolatokra.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 23-án az ukrán-magyar határszakaszon 7276 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4989 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 254 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 23-án 181 ember, köztük 59 gyermek érkezett Budapestre vonattal.

Az ukrán elnök szabotálásra szólította fel a kényszerből besorozottakat

Az ukrán elnök arra szólította fel állampolgárait az Oroszország által megszállt területeken, hogy „bármilyen módon” kerüljék el a sorkatonaságot, de ha az orosz hadseregbe kényszerítik őket, akkor belülről „szabotálják” azt. „Bármilyen módon bújj el az orosz mozgósítás elől. Kerüld a sorkatonai behívókat. Próbálj meg eljutni Ukrajna szabad területére. Ha mégis bekerülsz az orosz hadseregbe, szabotáld az ellenség bármely tevékenységét, akadályozz minden orosz hadműveletet, adj meg nekünk minden fontos információt a megszállókról – bázisaikról, főhadiszállásaikról, lőszerraktárairól. Tegyél meg mindent, hogy megmentsd az életed, és segítsd Ukrajna felszabadítását” – mondta Volodimir Zelenszkij.