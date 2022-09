Cikkünk frissül!

A frissen behívott oroszok nem használhatják okostelefonjaikat

Az orosz sajtó jelentései szerint az Ukrajnába irányuló mozgósításhoz csatlakozó oroszoknak biztonsági okokból megtiltották az okostelefonok használatát. A katonák által az interneten közzétett videókból és fényképekből ugyanis könnyen kikutatható a tartózkodási helyük. A katonák egy alap nyomógombos telefont használhatnak, de csak bizonyos időpontokban, egyébként azt is elzárva tartja a hadsereg.

Magyarország segít

Magyarország területére 2022. szeptember 26-án az ukrán-magyar határszakaszon 4896 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 4322 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett. A beléptetettek közül a rendőrség 161 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az ukrajnai háború elől 2022. szeptember 26-án 56 ember, köztük 12 férfi, 29 nő, és 15 gyermek érkezett Budapestre vonattal - tájékoztatott a rendőrség.

Katonakorú férfiakat fordítanak vissza a kazah határon

A hírek szerint az orosz őrök visszafordítják a 18-65 év közötti férfiakat az egyik kazahsztáni határátkelőről. Az orosz TASZSZ hírügynökség szerint az eset a Kurgan régióban történt. Sok határátkelőt megrohantak az emberek, akik megpróbáltak elmenekülni a részleges mozgósítás elől, de korábban a Kreml szóvivője azt mondta, hogy nem hoztak döntést az emberek távozásának megakadályozásáról.

20 km-es a sor a grúz határ felé

Mióta Putyin elnök a múlt héten parancsot adott 300 000 tartalékos behívására az ukrajnai hadjárat támogatására, kivándorlási hullám indult meg a 18-65 év közötti orosz férfiak körében. Grúzia felé több mint 20 km-es sorban várják az autósok, hogy elhagyhassák Oroszországot.

Újabb segély Ukrajnának

Az Egyesült Államok 457,5 millió dollár új polgári biztonsági segélyt nyújt Ukrajnának – jelentette be Antony Blinken külügyminiszter. A segély célja, hogy segítse az ukrán bűnüldöző szerveket és a büntető igazságszolgáltatást – áll a Twitteren. A miniszter szerint a pénzügyi fellendülés „életeket is menthet”.

Putyin séfje elismerte, hogy ő hozta létre a Wagner-csoportot

Jevgenyij Prigozsin, akit „Putyin séfjének” neveztek, miután banketteket szervezett az orosz elnök számára, közleményt tett közzé a Concord vendéglátó cége közösségi oldalán. „Körbejártam a katonai gyakorlótereket, és megpróbáltam pénzt költeni arra, hogy felbéreljek egy csoportot, akik Ukrajnába jönnek és megvédik az oroszokat” – írta. „Elmentem az egyik gyakorlópályára, és mindent magam csináltam: magam tisztítottam meg a régi fegyvereket, magam rendeztem ki a golyóálló mellényeket, és találtam olyan szakértőket, akik segíthetnek ebben.” A Wagner-csoport először Kelet-Ukrajnában jelent meg 2014-ben, később Szíriában, Líbiában, a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban és Mozambikban is működött. A zsoldosait emberi jogok megsértésével vádolják, beleértve a helyi lakosok kínzását is. Prigozsint nyolc éve leplezték le az újságírók, de most először vallotta be, hogy valóban ő áll a Wagner-csoport mögött.

Technikusok vizsgálják az Északi Áramlat 2 vezetéket

A dán tengerészeti hatóság a Balti-tenger alatt Oroszországból Európába vezető Északi Áramlat 2 gázvezetékben a hajóforgalomra veszélyes gázszivárgást jelentett. Az Északi Áramlat 2 üzemeltetője megerősítette, hogy szivárgást észleltek a dániai Bornholm szigettől délkeletre. Azonnal értesítették Németország, Dánia, Svédország, Finnország és Oroszország illetékes tengerészeti hatóságait – jelentette a dpa hírügynökség. Bár a vezetéket nem használják gázimportra, mégis tele van. A vezeték már elkészült, amikor Olaf Scholz német kancellár az ukrajnai háború előestéjén felfüggesztette az Északi Áramlat 2 tanúsítványát. A szivárgás egy nappal az új vezeték, a Baltic Pipe átadása előtt történt, amely norvég gázt szállít Dánián keresztül Lengyelországba. A norvég gáznak fontos szerepe van az orosz gáz kiváltásában.

Zelenszkij: Donyeck az elsődleges

Az ukrán elnök felfedte az orosz csapatok visszaszorítására tett kísérleteinek fókuszát. Éjszakai videóbeszédében Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy a keleti donyecki régió katonai helyzete nehéz. „Mindent megteszünk az ellenséges tevékenység visszaszorítása érdekében. Jelenleg ez az első számú célunk, mert továbbra is Donbász az első számú cél a megszállók számára” – mondta. Az orosz erők a luhanszki régió szinte egészét elfoglalják, és lassan előrenyomulnak a donyecki régióban.