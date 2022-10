A kérdőjelek számát csak szaporítja, hogy pontosan miért vonták be Bajnaiék a datadatos cégháló tulajdonosi körébe azt a Molnár Istvánt, aki az Ezalényeg kiadójának tulajdonosával is közös vállalkozásban szerepel, ráadásul összefüggésbe hozható a Panama-akták néven elhíresült offshore-botránnyal is.

Molnár István amellett, hogy a DatAdat Professional Kft. és a szintén Bajnaihoz köthető Datalyze Research Kft. társtulajdonosa, a cégnyilvántartás szerint további nyolc vállalkozásban is érdekelt különböző formában. Érdekes adalék, hogy Molnár Istvánnak a hivatalosan a Dohány utcában működő ügyvédi irodájának címére további több mint húsz cég volt, illetve van bejegyezve.

Ezek egyike a Sea Manager LTD fióktelepe, amely gibraltári cég képviseletére Molnár István jogosult hazánkban. Az Index egy idén márciusi cikke szerint ez a vállalat szövevényes offshore kötődései révén a Panama-iratok-botrányban is érintett volt.