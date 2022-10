Az Ezalényeg.hu az önkormányzati voksolás óta is működik, és ugyanúgy a baloldali propaganda szócsöve maradt a 2022-es országgyűlési választás és a kampány során. A Fidesz–KDNP újabb kétharmados győzelmét követően másnap nem frissült az oldal, az is kérdéses volt, hogy egyáltalán megmaradhat-e. A portálba és a mögötte levő kiadóba azonban túl sok pénzt fektetett be a baloldal, hogy csak úgy elengedje. A Páva Zoltán érdekeltségébe tartozó cégek jelentős összegeket kaptak a DK frakciójától „közösségimédia-tanácsadás” címszó alatt. Mindebből levonható a következtetés: egyre nyilvánvalóbb, hogy a baloldali gépezet a Gyurcsány–Bajnai duó együttműködésére épül, akik egy szövevényes hálózatot hoztak létre, melynek legfontosabb elemei a DatAdat és az Ezalényeg.hu.

Mint köztudott, a NAV már két alkalommal tartott kutatást a DatAdat-ügyben.

A cégcsoport ügyletei miatt az adóhatóság költségvetési csalás miatt rendelt el nyomozást. A NAV gyanúja szerint a DatAdat Professional Kft. 2020-ban illegális módon csökkentette a fizetendő adóját, és a cég valótlan tartalmú nyilatkozatot tett bevallásában, így a költségvetésnek vagyoni hátrányt okozhatott. A DatAdat ügyei kapcsán a rendőrség és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálódik.