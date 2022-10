Droggal összefüggő bűncselekmények miatt tartóztatták le Márki-Zay Péter szövetségesét, az ismert ellenzéki divattervezőt, H. Zoltánt. Az O1G pólókat áruló, korábban a vidéki embereket is gyalázó baloldali aktivistánál a hírek szerint jelentős mennyiségű kábítószert is találtak. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy H. Zoltánnál többek között 16 gramm kokaint és készpénzt is lefoglaltak.

H. Zoltánról tudni kell, hogy Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szövetségese, önkormányzati képviselőjelölt is volt Szerencsen. Az O1G pólókat is áruló H. Zoltán segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén is, továbbá Hadházy Ákosnak adott öltözködési tanácsokat.

Jómagam, mint önkéntes, civil aktivista, és mint divattervező, designer hozzáadtam a privát munkámat, tehetségemet, tapasztalatomat és kapcsolati tőkémet a rendezvény munkálataihoz, az elnökségi tagokat styling-olom, ill. a terem dekorációjáért felelek többek közt

– írta korábban a divattervező. Bejegyzésében H. Zoltán a Márki-Zay Péter által fémjelzett társulás politikusairól és a mozgalom nyakkendőiről osztott meg képeket.