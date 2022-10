Magyarázatukat azzal kezdték, hogy a Budapestre akkreditált nagykövetekkel a bírósági szervezetrendszer évtizedek óta kapcsolatban áll,

sőt még Handó Tünde korábbi elnök idején arról állapodtak meg az Amerikai Egyesült Államok nagykövetével, hogy hasznos lenne az amerikai és a magyar szakemberek közötti tapasztalatcsere.

Mint írták, természetesen az OBT is – mint az alaptörvényben létrehozott bírói önigazgatási testület – kapcsolatban áll a szövetséges államok diplomáciai képviseleteivel, így az USA nagykövetségével is kiváló kapcsolatai vannak. Az OBT több tagja – így Matusik Tamás és Vasvári Csaba is – részt vett már 2019-ben is az USA nagykövetségének függetlenség napi fogadásán, hasonlóan egyébként az OBH és a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) elnökéhez. Ezen kívül több OBT tag – köztük Vasvári Csaba – korábban is részt vett már David Cornstein, az USA előző nagykövetének meghívására a mostanihoz hasonló találkozón, a bírósági szervezetrendszer több más szereplőjéhez hasonlóan – fejtették ki, majd a találkozóról beszámoló cikkekre reagáltak.

Közleményükben kiemelték, hogy

a nagykövet nem politikus, hanem a diplomáciai képviselet feje, aki saját államát képviseli egy másik államban. Súlyos hiba lenne összekeverni a politikust a politikai kinevezettel. Utóbbiakkal a bírák maguk is gyakran kapcsolatba kerülnek, figyelemmel arra, hogy a Kúria és az OBH elnöke is az

– fogalmaztak.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint azonban a nemzetközi gyakorlatot áttekintve szokatlannak minősíthető a bírói testület két tagjának tárgyalása egy másik állam nagykövetével. Amerika alkotmányos alapelveivel is összeegyeztethetetlen, hogy más hatalmi ágak megpróbáljanak beleszólni a bírói igazságszolgáltatás működésébe, s hogy egy-egy konkrét ügyben az ő presszionálásukra szülessen hivatalos döntés

– nyilatkozta a történtek kapcsán a Magyar Nemzetnek az alkotmányjogász, kiemelve: Magyarország független, demokratikus jogállam, amelyben a végrehajtó hatalom nem avatkozhat bele a független igazságszolgáltatás működésébe.

Mint mondta,

a bírák etikai kódexe szerint a bíró az ítélkező tevékenysége során mindenféle befolyástól, nyomástól, fenyegetéstől és egyéb beavatkozástól mentesen kell hogy eljárjon. Továbbá a bírónak a munkája során annak látszatát is el kell kerülnie, hogy bárkinek kedvez, eljárása és döntése pártos vagy előítéleten alapul.

A bírói függetlenségből fakadóan tehát a bírói szervezet arra jogosított testületei foglalhatnak állást arról, hogy az alaptörvény, a törvényi rendelkezések és az etikai szabályok fényében jogszerű találkozónak minősíthető-e az OBT két tagjának látogatása és tárgyalásai az Egyesült Államok budapesti nagykövetével.