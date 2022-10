Cikkünk frissül

Hallgassa meg a beszélgetést:

Mindegyik országban nő a feszültség

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, az uniós csúcson mindenki idegesebb volt a szokásosnál, mert mindegyik országban nő a feszültség. A józan ész előbb-utóbb teret nyer, mert ha van egy háború, aminek el sem kellett volna kezdődnie, akkor idővel meg kell állapodnia a szembenálló feleknek - tette hozzá. Még hosszú évekig lenne háború, ha valaki a győzelemig akarna harcolni - mondta. Bízik enne, hogy a tűzszünet melletti vélemények erősödni fognak.

Ukrajna működésképtelen

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Brüsszel esetében a számokkal óvatos lenne. Három nagy kiadás körvonalazódik Ukrajna esetében, és ezt valakinek, tehát a Nyugatnak finanszíroznia kell. Az egyik a háború költsége - mondta a kormányfő. A második tétel az újjáépítés kerete, míg a harmadik az Ukrajna működéséhez szükséges pénzek. Ukrajna ma egy működésképtelen ország - tette hozzá. Az utóbbi összeg havonta 5 milliárd euró. Nagy kérdés, hogy az utóbbit ki fogja odaadni - tette hozzá. "Nekünk is dönteni kell arról, hogy az utóbbiban részt vesz-e Magyarország. A következő két-három hónap után látunk már tisztán."

Nálunk van elegendő gáz, és az ország gázellátása rendben lesz

Orbán Viktor kijelentette, Európa esetében az energiaellátás kapcsán most kevesebb gáz érkezik, mint amennyi kell. Most fizikai korlátai vannak annak, hogy a kieső mennyiséget máshonnan hozzuk be - tette hozzá. Jól látszik, hogy mindenki megpróbálja kihasználni Európa szorult helyzetét - mondta. Egyetlen megoldása van a magas energiáraknak: egyre több gázt kell beszállítani. Most néhány hónapig van elegendő gáz Európáan, de tél vége felé ismételten felfelé fognak menni az árak. Nálunk van elegendő gáz, és az ország gázellátása rendben lesz.

"Ennek nincs értelme"

A kormányfő kijelentette, Magyarország el tudja magát látni gázzal, ezért nem látja értelmét, hogy a Nyugattal közösen szerezzen be gázt az ország. Az unió olyan döntéseket is hozott, amelyek a magas árakhoz és a hiányhoz vezettek, és mindez a szankciók miatt alakult ki - tette hozzá. Orbán szerint ha a nyugati országban romlik a helyzet, akkor az nálunk is érzékelhető lesz. A szankciók esetében az volt a kiindulópont, hogy rákényszeríti az oroszok a háború befejezésére, de ez nem történt meg.

Ez ne legyen kötelező

Orbán Viktor kijelentette, hogy többféle álláspont van a gázbeszerzés kapcsán. Minden országban zajló viták mögött ott vannak a spekulánsok, akik bíznak az extraprofitban. Mi nem vagyunk a szolidaritás ellen, és bármelyik tagállam kisegítheti gázzal a másik országot, de ez ne legyen kötelező. Közös lónak túrós a háta - tette hozzá. Én azt tanultam meg a nemzetközi politikában, hogy a minél bonyolultabb javaslatok esetében gyanút kell fogni - mondta.

Az élelmiszerinfláció mögött javarészben is az energiaár van

Ami kötelező az unióban, az általában rossz a magyaroknak - mondta a kormányfő. Orbán Viktor kijelentette, a szankciók magasabb energiárhoz vezetnek, és ez pedig felelős az inflációért. Az infláció mögött a szankciók állnak - tette hozzá. Az élelmiszerinfláció mögött javarészben is az energiaár van - mondta.

"A cégeket úgy kell segíteni, hogy ne legyenek elbocsátások"

Orbán Viktor szerint, ha a szankciók eltűnnének, akkor az infláció legalább a mostani felére csökkenne. Mindenki veszélyben van a mostani helyzetben - mondta a kormányfő. Az infláció esetében 2023 végére egyszámjegyűnek kell azt levinni. A cégek úgy vannak veszélyben, hogy a magas energiaárak miatt leromlik a versenyképességük - tette hozzá.

A cégeket úgy kell segíteni, hogy ne legyenek elbocsátások.

Nőhet az árstoppos termékek köre

A központilag árszabályozott termékek köre a jövőben kibővülhet, de erről nagy vita van a kormányon belül - mondta a kormányfő. A kamatstopról azt mondta, hogy keserves vita volt a változó hitelek esetében, de most húznak egy határt. Ez a különbözetet a bankoknak kell kifizetniük - tette hozzá. Nem jó dolog, amikor a gazdaságba így be kell avatkozni.

Gyármentés

Orbán Viktor arról is beszélt, indul egy gyármentő program, aminek a lényege, hogy energiatakarékos beruházások legyenek.